تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
(MENAFN- Al-Bayan) تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وفقد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر1428 نقطة، أو 85ر3%، ليصل إلى 52ر35691 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحا (02.30 بتوقيت جرينتش).
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 87ر89 نقطة، أو 26ر3 %، ليصل إلى 38ر2667 نقطة.
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