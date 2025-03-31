تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وفقد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر1428 نقطة، أو 85ر3%، ليصل إلى 52ر35691 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحا (02.30 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 87ر89 نقطة، أو 26ر3 %، ليصل إلى 38ر2667 نقطة.