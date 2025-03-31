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أمريكا تلغي تراخيص تسمح لشركات نفط وغاز بالعمل في فنزويلا

أمريكا تلغي تراخيص تسمح لشركات نفط وغاز بالعمل في فنزويلا

2025-03-31 12:08:31
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت كراكاس أمس الأحد أن الولايات المتحدة ألغت تراخيص كانت قد منحتها سابقا لشركات نفط وغاز للعمل على الأراضي الفنزويلية رغم العقوبات التي تفرضها.

وفي حين لم تُحدد فنزويلا الشركات التي أُلغيت تراخيصها، توقع خبراء أن تتأثر شركتا النفط الأوروبيتان العملاقتان، ريبسول الإسبانية وموريل آند بروم الفرنسية، بعد أن أمرت واشنطن شركة شيفرون الأميركية العملاقة بالانسحاب من البلاد في فبراير الماضي.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في بيان على تليغرام "أود أن أبلغكم بأننا حافظنا على تواصل مستمر مع شركات النفط والغاز العابرة للحدود العاملة في البلاد، وأن هذه الشركات تبلغت في الساعات الأخيرة من الحكومة الأمريكية إلغاء تراخيصها".

أضافت "كنا مستعدين لهذا الوضع ونحن على استعداد لمواصلة الوفاء بالعقود مع هذه الشركات".

والشركات التي تخالف أي حظر أمريكي نفطي وغيرها من التوجيهات تعرض نفسها لعقوبات.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية فبراير ترخيص شركة شيفرون الذي كان يسمح لها بالعمل في فنزويلا رغم العقوبات.

وكانت شركات أخرى قد حصلت على تراخيص مماثلة.

ويسعى ترامب إلى خنق فنزويلا اقتصاديا بهدف اضعاف رئيسها نيكولاس مادورو، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين.

ولا تعترف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بفوز مادورو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وتتهمه بتزويرها.

ويبلغ إنتاج فنزويلا من النفط نحو مليون برميل يوميا حاليا، بعد أن كان انتاجها يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل 25 عاما.

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