ترمب: زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن لكنه سيواجه مشكلات كبيرة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن النادرة، محذراً من أنه "سيواجه مشكلات كبيرة جداً" إذا فعل ذلك.

وأضاف في حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إن الرئيس الأوكراني "يريد أن يكون عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه لن يكون عضواً فيه أبداً، وهو يفهم ذلك".

والجمعة، قال زيلينسكي إن بلاده تلقت مسودة بشأن صفقة معادن جديدة من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الوثيقة الجديدة "مختلفة تماماً" عن إطار العمل السابق.

وأضاف زيلينسكي أنه من السابق لأوانه التعليق على هذه الصفقة الجديدة، مشيراً إلى أنها تحتاج لتقييم قانوني. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده لن تعترف بالمساعدات العسكرية الأميركية باعتبارها قروضاً.

وفي وقت سابق كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق جديد وواسع النطاق مع أوكرانيا للاستفادة من معادنها النادرة وموارد الطاقة الحيوية، "دون تقديم أي ضمانات أمنية".

وحذر مسؤولون أوكرانيون كبار من أن هذا "الاتفاق قد يقوض سيادة بلادهم"، و"ينقل الأرباح إلى الخارج"، و"يعمّق اعتماد أوكرانيا على واشنطن".

"الرسوم الجمركية ستشمل الجميع"

وتحدث ترمب أيضاً عن الرسوم الجمركية التي يعتزم إعلانها في الثاني من أبريل المقبل.

وقال ترمب في التصريحات التي أوردتها وكالة "رويترز"، إن "الرسوم الجمركية المضادة ستشمل جميع الدول، جميع الدول التي نتحدث عنها، وليس عدداً محدوداً فحسب".

وأطلق ترمب على يوم 2 أبريل بـ"يوم التحرير"، إذ يخطط لفرض التعريفات الانتقامية على الدول التي تعتبرها إدارته تُضر بالشركات الأميركية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز الضرائب على الواردات.

وأشار ترمب في تصريحاته أيضاً، إلى أنه سيتخذ "قراراً بشأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران".

وفي وقت سابق، قال ترمب لشبكة NBC News إن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين "يتحدثون"، لكنه هدد طهران بـ"قصف لم تره من قبل" ورسوم جمركية ثانوية إذا لم تعقد صفقة بشأن برنامجها النووي.

وأوضح ترمب: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف... لكن هناك احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوماً جمركية ثانوية (تعريفات تستهدف الدول والكيانات التي تتعامل معها) مثلما فعلت قبل 4 سنوات".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران ردت على رسالة من ترمب بشأن البرنامج النووي، مؤكداً "رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد".

"لا أريد الحديث عن فترة رئاسة ثالثة الآن"

وفي سؤال بشأن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رغبته بالترشح لولاية ثالثة، قال ترمب للصحافيين: "لا أريد الحديث عن فترة رئاسة ثالثة الآن".

وأحدث ترمب جدلاً واسعاً بعدما قال لـ NBC News إنه "لم يكن يمزح" عندما تحدث عن سعيه لولاية ثالثة في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن "هناك طرق للقيام بذلك"، وأن أحد الخيارات المطروحة ترشح نائبه جي دي فانس للرئاسة، ثم يسلمه السلطة لاحقاً.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة NBC News، أن "الكثير" من حلفائه "يريدون مني" الترشح لولاية ثالثة، رغم حظر الدستور الأميركي ذلك بموجب التعديل الـ22.

وتابع: "لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلة كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكراً جداً في الإدارة.. أنا أركز على الوضع الحالي".