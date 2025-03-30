تصريح جديد لإيران بشأن المفاوضات مع إدارة ترمب

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على تعليقات حول تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي، التزامها بسرّيّة المفاوضات والتراسلات الدولية في إطار ما أسمته "المصلحة الوطنية للبلاد".



وأضافت "الخارجية الإيرانية" في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، فجر اليوم الأحد، أنها "ستستمر في السرية طالما تقتضي مصلحة البلاد ذلك".



وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن وزارة الخارجية شددت على أن عدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية يُعد سلوكًا مهنيًا ويخدم المصالح الوطنية، مضيفةً أن هذه السياسة ستُتبع طالما كان ذلك في مصلحة إيران، وفق قولها.

محاولات لإثارة الجدل

كما انتقدت الوزارة ما وصفته بمحاولات لإثارة الجدل حول هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن الإصرار على الكشف العلني عن المراسلات والتفاعلات الجارية بين الدول، تحت ذرائع شعبوية؛ مثل "حجب المعلومات عن الشعب"، لا يعدو كونه محاولة لخلق ضجيج غير ضروري وإثارة القلق في المجتمع، على حد تعبيرها.

وفي ختام بيانها، قالت وزارة الخارجية إن الشعب الإيراني يمكنه الوثوق بمواصلة الوزارة مهامها الحساسة خلال هذه المرحلة المهمة، دون أن تتأثر بمثل هذه الضغوط الجانبية، وبأقصى درجات التركيز والتدبير.

التفاوض المباشر

وفي وقت سابق من أمس الأحد، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن تفاصيل الرد الإيراني على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن "إيران رفضت فكرة التفاوض المباشر لكنها لم تغلق باب المحادثات غير المباشرة".

وأشار بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، إلى أن "إيران لم تكن يومًا ضد التفاوض، ولكن العقبات التي واجهتها كانت نتيجة الوعود الأميركية غير المنفذة"، مضيفًا أن "استعادة الثقة بين الطرفين تتطلب خطوات عملية من واشنطن لإصلاح سلوكها السابق".

