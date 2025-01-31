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الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة - اسماء

1/31/2025 3:16:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الجمعة، إنّ الوجهات المقبلة للملكية ستكون واشنطن في الولايات المتحدة، يتبعها مومباي في الهند.
وأكّد المجالي، أن الملكية الأردنية تعمل بشكل متواصل على تشغيل الوجهتين الجديدتين بكفاءة عالية في أقرب وقت ممكن.


وأضاف أن الملكية أعادت تشغيل جميع الخطوط التي توقفت خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توسعة كبيرة شهدتها خطوط الملكية خلال العامين الماضيين، خاصة في أوروبا، حيث تمتلك الملكية نقطتين للوجهات في كل دولة أوروبية.

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