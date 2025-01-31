الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ، منذ أمس الخميس وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأن آخِر تمديد في حالة الطوارئ صدر في 30 ديسمبر 2024، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر واحد.
يُذكَر أنه جرى التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية، منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على أثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والتي أسفرت عن مقتل 12 أمنياً.
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