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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

1/31/2025 3:15:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ، منذ أمس الخميس وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأن آخِر تمديد في حالة الطوارئ صدر في 30 ديسمبر 2024، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر واحد.

يُذكَر أنه جرى التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية، منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على أثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والتي أسفرت عن مقتل 12 أمنياً.

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