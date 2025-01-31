روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن موسكو تعول على أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى تسوية سلمية أكثر استدامة في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"روسيا تعول على وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية سلمية أكثر استدامة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
MENAFN31012025000208011052ID1109154270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.