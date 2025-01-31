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روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

1/31/2025 3:15:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن موسكو تعول على أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى تسوية سلمية أكثر استدامة في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.


وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"روسيا تعول على وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية سلمية أكثر استدامة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

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