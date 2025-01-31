محافظ بنك اليابان يلمح إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة - جريدة البورصة

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البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى محافظ بنك اليابان يلمح إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

أشار محافظ بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حال جاءت البيانات الاقتصادية موافقة للتوقعات، موضحًا أن الأسواق المالية رحبت بعملية زيادة تكاليف الاقتراض الأخيرة.

وقال“كازو أويدا” في تصرحيات نقلتها وكالة“بلومبرج” الجمعة، أن سياسات البنك المركزي لا تزال متساهلة رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، وسيظل هذا الاتجاه الأساسي في ظل بقاء معدل التضخم الأساسي أدنى من المستوى المستهدف والبالغ 2%.

وذكر“أويدا”: نهدف إلى انتعاش تدريجي في الأسعار مصحوبًا بزيادة قوية في الأجور، ولتحقيق هذه الغاية، أعتقد أننا بحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية.

جاءت تصريحات“أويدا” بعدما رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة في أقل من عام، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، متوقعًا أن يظل التضخم عند المستوى المستهدف حتى مارس 2027.