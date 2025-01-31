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محافظ بنك اليابان يلمح إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محافظ بنك اليابان يلمح إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى محافظ بنك اليابان يلمح إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعات متعلقة المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

أشار محافظ بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حال جاءت البيانات الاقتصادية موافقة للتوقعات، موضحًا أن الأسواق المالية رحبت بعملية زيادة تكاليف الاقتراض الأخيرة.

وقال“كازو أويدا” في تصرحيات نقلتها وكالة“بلومبرج” الجمعة، أن سياسات البنك المركزي لا تزال متساهلة رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، وسيظل هذا الاتجاه الأساسي في ظل بقاء معدل التضخم الأساسي أدنى من المستوى المستهدف والبالغ 2%.

وذكر“أويدا”: نهدف إلى انتعاش تدريجي في الأسعار مصحوبًا بزيادة قوية في الأجور، ولتحقيق هذه الغاية، أعتقد أننا بحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية.

جاءت تصريحات“أويدا” بعدما رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة في أقل من عام، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، متوقعًا أن يظل التضخم عند المستوى المستهدف حتى مارس 2027.

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