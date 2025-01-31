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غدًا.. وزير الصناعة يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) غدًا.. وزير الصناعة يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية استثمار وأعمال غدًا.. وزير الصناعة يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

يبحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غدا السبت، مع المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ بحضور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ؛ التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وذكرت وزارة الصناعة – في بيان اليوم الجمعة – أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

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وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

يذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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