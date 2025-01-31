وزير البترول: كفاءة استهلاك الطاقة تساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية - جريدة البورصة

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الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الطاقة وزير البترول: كفاءة استهلاك الطاقة تساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، أن كفاءة استهلاك الطاقة تعد عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والإسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للانتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

موضوعاتتراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 4 سنوات ارتفاع النفط عند التسوية مع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية النفط يتحول للارتفاع مع استيعاب تصريحات ترامب وانخفاض الدولار

وقال الوزير:” إن العمل جارى على استغلال كامل الطاقات الإنتاجية للبينة التحتية التي يمتلكها قطاع البترول فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته فى معامل التكرير، ومن ثم تصديره مما يحقق عوائد كبيرة للدولة”.

وأضاف أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولى ولها الأولوية القصوى، وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً الدعم الكامل للعاملين فى إيقاف العمل إذا ما ثبت وجود خطأ قد يتسبب فى أى إصابات أو خسائر، ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركات التكرير على مجهوداتهم المخلصة فى الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للمواطنين.

وأكد أهمية دور المرأة وضرورة توسعة مشاركتها فى الأقسام الفنية بالشركات للاستفادة من تنوع سبل التفكير والابتكار بالإضافة إلى أهمية العمل التعاوني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع، مشيراً إلى أهمية خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وشدد على أهمية التنسيق مع نواب البرلمان فى تحديد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية بدوائرهم والعمل على تنفيذ أهمها فى المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه.. استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أنه من المخطط تكرير 65ر8 مليون طن منها 2ر7 مليون طن لمعمل تكرير مسطرد و45ر1 مليون طن لمعمل تكريـر طنطا، فيما بلغ إجمالي الوفر الناتج عن مشروع استرجاع غـازات الشعلة 4 ملايين دولار سنوياً وخفض الانبعاثات بمقدار 40 ألف طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بالإضافة إلى 210 الآف كيلو وات فى الفترة من يوليو – ديسمبر 2024 نتيجة لمشروعات ترشيد الطاقة الكهربية واستخدام الطاقة الشمسية على المباني الإدارية واستبدال نظم الإضاءة الحالية بنظم الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة.

وتابع رزق أن الوفر فى استهلاك الغاز الطبيعي بلغ 30% نتيجة مشروعات ترشيد الطاقة، لافتا إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة تقدر بـ 4 مليارات و471 مليون جنيه للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

بدوره، استعرض المهندس محمد صبحى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، ملامح الموازنة والتي تستهدف زيادة المنتجات البترولية والزيوت والمنتجات الخاصة والأسفلت والشمع، بالإضافة إلى مشروعات تطوير أنظمة الأمن الصناعي وحماية البيئة، والإحلال والتجديد، و تطوير المجمعات الإنتاجية بالشركة مثل مجمعي تحسين النافتا والعطريات، علاوة على مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها داخل وحدات شركة العامرية والتي تعد من أولويات الشركة.

من جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، ملامح موازنة العام المالي 2025/2026، موضحة أبرز المستهدفات لتحقيق الركائز الأساسية التي تركز عليها الشركة في هذا العام، والتي تشمل مشروعات السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، ودعم الطاقة التكريرية والإنتاجية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ودعم التحول الرقمي وتطوير العمليات التقنية، ومشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية.