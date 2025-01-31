وزير البترول: كفاءة استهلاك الطاقة تساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية - جريدة البورصة

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الجمعة, يناير 31, 2025
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منوعات
مالتيميديا
آخر الأخبار
الاقتصاد المصرى
“مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات
مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول
رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر
118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى
البورصة والشركات
البنوك
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العقارات
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الطاقة
وزير البترول: كفاءة استهلاك الطاقة تساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية
كتب : البورصة خاص
الجمعة 31 يناير 2025
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، أن كفاءة استهلاك الطاقة تعد عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والإسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للانتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
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وقال الوزير:” إن العمل جارى على استغلال كامل الطاقات الإنتاجية للبينة التحتية التي يمتلكها قطاع البترول فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته فى معامل التكرير، ومن ثم تصديره مما يحقق عوائد كبيرة للدولة”.
وأضاف أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولى ولها الأولوية القصوى، وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً الدعم الكامل للعاملين فى إيقاف العمل إذا ما ثبت وجود خطأ قد يتسبب فى أى إصابات أو خسائر، ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركات التكرير على مجهوداتهم المخلصة فى الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
وأكد أهمية دور المرأة وضرورة توسعة مشاركتها فى الأقسام الفنية بالشركات للاستفادة من تنوع سبل التفكير والابتكار بالإضافة إلى أهمية العمل التعاوني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع، مشيراً إلى أهمية خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وشدد على أهمية التنسيق مع نواب البرلمان فى تحديد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية بدوائرهم والعمل على تنفيذ أهمها فى المناطق الأكثر احتياجاً.
من جانبه.. استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أنه من المخطط تكرير 65ر8 مليون طن منها 2ر7 مليون طن لمعمل تكرير مسطرد و45ر1 مليون طن لمعمل تكريـر طنطا، فيما بلغ إجمالي الوفر الناتج عن مشروع استرجاع غـازات الشعلة 4 ملايين دولار سنوياً وخفض الانبعاثات بمقدار 40 ألف طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بالإضافة إلى 210 الآف كيلو وات فى الفترة من يوليو – ديسمبر 2024 نتيجة لمشروعات ترشيد الطاقة الكهربية واستخدام الطاقة الشمسية على المباني الإدارية واستبدال نظم الإضاءة الحالية بنظم الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة.
وتابع رزق أن الوفر فى استهلاك الغاز الطبيعي بلغ 30% نتيجة مشروعات ترشيد الطاقة، لافتا إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة تقدر بـ 4 مليارات و471 مليون جنيه للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
بدوره، استعرض المهندس محمد صبحى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، ملامح الموازنة والتي تستهدف زيادة المنتجات البترولية والزيوت والمنتجات الخاصة والأسفلت والشمع، بالإضافة إلى مشروعات تطوير أنظمة الأمن الصناعي وحماية البيئة، والإحلال والتجديد، و تطوير المجمعات الإنتاجية بالشركة مثل مجمعي تحسين النافتا والعطريات، علاوة على مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها داخل وحدات شركة العامرية والتي تعد من أولويات الشركة.
من جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، ملامح موازنة العام المالي 2025/2026، موضحة أبرز المستهدفات لتحقيق الركائز الأساسية التي تركز عليها الشركة في هذا العام، والتي تشمل مشروعات السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، ودعم الطاقة التكريرية والإنتاجية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ودعم التحول الرقمي وتطوير العمليات التقنية، ومشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية.
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