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تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 4 سنوات - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 4 سنوات - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 4 سنوات كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعات متعلقة المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا خلال موسم الشتاء، ليسجل أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، الأمر الذي يُهدد بانخفاض أرباح الوحدات المتخصصة بهذا المجال في كبرى شركات المرافق مثل“أورستد” الدنماركية.

أوضح محللو“رابوبنك” في تقرير نقلته وكالة“بلومبرج”، أن متوسط توليد الكهرباء من طاقة الرياح خلال موسم الشتاء الحالي الذي بدأ في أكتوبر بلغ 18 ألف ميجاواط، وأن هذا أدنى مستوى منذ شتاء 2020-2021.

وحسب“باتريشيو ألفاريز” خبير تحليل الأسواق في“بلومبرج إنتلجنس”، قد يساعد ارتفاع أسعار الطاقة على الحد من الانخفاض المحتمل في أرباح شركات المرافق.

وذكرت الوكالة أن قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا شهد تقلبات قوية في الإنتاج هذا الموسم، الأمر الذي يسلط الضوء على حاجة القارة العجوز لتأمين بدائل أخرى، والتحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بسرعة التحول نحو المصادر النظيفة.

وورد في تقرير“رابوبنك” أن متوسط إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا بلغ قرابة 20 ألف ميجاواط اليوم الجمعة، لكنه من المتوقع أن ينخفض لنحو 5 آلاف ميجاواط خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اقراب فترة من هدوء نشاط الرياح.

لكن التقديرات تشير إلى احتمال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى 19 ألف ميجاواط بحد أقصى خلال اليومين القادمين.

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