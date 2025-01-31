ارتفاع مؤشر الدولار قبيل صدور قراءة مقياس التضخم المفضل للفيدرالى - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ارتفاع مؤشر الدولار قبيل صدور قراءة مقياس التضخم المفضل للفيدرالى كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

الدولار

موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، قبيل صدور القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وسط تصاعد توقعات تثبيته أسعار الفائدة الرئيسية للاجتماع الثاني على التوالي في مارس القادم.

زاد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.43% إلى 108.26 نقطة.

وتراجع اليورو بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% إلى 1.038 دولار، وكذلك الفرنك السويسري إلى 1.0978 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2418 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية 0.35% إلى 154.84 ين.

تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- بنسبة 0.2% على أساس شهري في قراءة ديسمبر المرتقب صدورها اليوم، وهي ضعف وتيرة الزيادة المسجلة في نوفمبر.

وذلك بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة ضمن نطاق 4.25% و4.50% تماشياً مع توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية العام الماضي بإبطاء وتيرة التيسير النقدي خلال 2025.

وحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، ارتفع احتمال مواصلة الفيدرالي التثبيت في اجتماع مارس القادم إلى 82% مقارنة بـ 72.4% قبل أسبوع من الآن، و47% قبل شهر.

ورغم استمرار زخم سوق العمل، وتحذير الفيدرالي من زخم النشاط الاقتصادي، تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- للولايات المتحدة إلى 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من 3.1% في الربع السابق.

كما تباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي إلى 2.8% على مدار عام 2024 بأكمله من 2.9% في 2023، وفق ما ورد في بيانات رسمية أولية صدرت أمس، وهذا قد يدفع الفيدرالي لتعديل توقعاته ومواصلة خفض الفائدة على المدى القريب.