ارتفاع مؤشر الدولار قبيل صدور قراءة مقياس التضخم المفضل للفيدرالى - جريدة البورصة

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الدولار
ارتفعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، قبيل صدور القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وسط تصاعد توقعات تثبيته أسعار الفائدة الرئيسية للاجتماع الثاني على التوالي في مارس القادم.
زاد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.43% إلى 108.26 نقطة.
وتراجع اليورو بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% إلى 1.038 دولار، وكذلك الفرنك السويسري إلى 1.0978 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2418 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية 0.35% إلى 154.84 ين.
تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- بنسبة 0.2% على أساس شهري في قراءة ديسمبر المرتقب صدورها اليوم، وهي ضعف وتيرة الزيادة المسجلة في نوفمبر.
وذلك بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة ضمن نطاق 4.25% و4.50% تماشياً مع توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية العام الماضي بإبطاء وتيرة التيسير النقدي خلال 2025.
وحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، ارتفع احتمال مواصلة الفيدرالي التثبيت في اجتماع مارس القادم إلى 82% مقارنة بـ 72.4% قبل أسبوع من الآن، و47% قبل شهر.
ورغم استمرار زخم سوق العمل، وتحذير الفيدرالي من زخم النشاط الاقتصادي، تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- للولايات المتحدة إلى 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من 3.1% في الربع السابق.
كما تباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي إلى 2.8% على مدار عام 2024 بأكمله من 2.9% في 2023، وفق ما ورد في بيانات رسمية أولية صدرت أمس، وهذا قد يدفع الفيدرالي لتعديل توقعاته ومواصلة خفض الفائدة على المدى القريب.
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