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ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعات متعلقة إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات ارتفاع مؤشر الدولار قبيل صدور قراءة مقياس التضخم المفضل للفيدرالى تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 4 سنوات

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات أظهرت تسارع معدل التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلال الشهر الأخير من عام 2024، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 100 نقطة إلى 44982 نقطة.

وزاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.4% أو 23 نقطة إلى 6094 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.8% أو 155 نقطة إلى 19840 نقطة.

وارتفع سهم“آبل” بنسبة 3.7% إلى 246.39 دولار، بعدما أظهرت البيانات المالية نموًا في الإيرادات بلغ 4% إلى 124.3 مليار دولار في الربع الرابع، وهو ما يتجاوز التوقعات.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر تماشيًا مع التوقعات، بعد زيادة نسبتها 2.4% في نوفمبر.

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