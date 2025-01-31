إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات - جريدة البورصة

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البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

إكسون موبيل

موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

سجلت شركة“إكسون موبيل” زيادة كبيرة في إنتاجها من النفط والغاز خلال عام 2024، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات، في إنجاز يأتي بالتزامن مع ضغط الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” لتعزيز إنتاج الشركات.

وقالت الشركة في تقريرها المالي، الصادر الجمعة، إن إنتاجها خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 15.9% مقارنة بما كان عليه في 2023، ليسجل 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

وخلال الربع الرابع فقط، بلغ صافي الإنتاج 4.6 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا، بزيادة قدرها 20 ألف برميل يوميًا عن المستوى المسجل في الربع الثالث.

وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالإنتاج القياسي في غيانا والحوض البرمي في الولايات المتحدة، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.