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إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

إكسون موبيل

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سجلت شركة“إكسون موبيل” زيادة كبيرة في إنتاجها من النفط والغاز خلال عام 2024، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات، في إنجاز يأتي بالتزامن مع ضغط الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” لتعزيز إنتاج الشركات.

وقالت الشركة في تقريرها المالي، الصادر الجمعة، إن إنتاجها خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 15.9% مقارنة بما كان عليه في 2023، ليسجل 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

وخلال الربع الرابع فقط، بلغ صافي الإنتاج 4.6 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا، بزيادة قدرها 20 ألف برميل يوميًا عن المستوى المسجل في الربع الثالث.

وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالإنتاج القياسي في غيانا والحوض البرمي في الولايات المتحدة، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

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