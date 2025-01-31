المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين - جريدة البورصة

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البنوك

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العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

حذرت المكسيك من أن خطة الرئيس“دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتها لأمريكا، ستكون خطأً استراتيجيًا يرفع التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، بعد يوم من تجديده تعهده بفرضها غدًا السبت.

وقالت الرئيسة“كلوديا شينباوم” إن فرض التعريفات الجمركية يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، دون أن توضح المكسيك ما تراه من تبعات لذلك على الاتفاقية الثلاثية التي تجمعها بالولايات المتحدة وكندا.

وأشار وزير الاقتصاد“مارسيلو إبرارد” إلى أن الرسوم الجمركية ستضر 12 مليون مستهلك أمريكي للسيارات المكسيكية، محذرًا من موجة ارتفاع في أسعار الثلاجات والحواسيب والتلفاز والفواكه، بل وقد يواجه المستهلكون الأمريكيون ندرةً في هذه المنتجات.

وأوضحت“شينباوم” خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن المكسيك مستعدة لأي شيء قد تعلنه إدارة“ترامب”، رغم إشارتها إلى أنها تسعى لتجنب تصعيد التوترات التجارية من خلال الحوار مع الولايات المتحدة.