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المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين - جريدة البورصة

1/31/2025 2:16:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين - جريدة البورصة" /> الجمعة, يناير 31, 2025
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى المكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

حذرت المكسيك من أن خطة الرئيس“دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتها لأمريكا، ستكون خطأً استراتيجيًا يرفع التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، بعد يوم من تجديده تعهده بفرضها غدًا السبت.

وقالت الرئيسة“كلوديا شينباوم” إن فرض التعريفات الجمركية يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، دون أن توضح المكسيك ما تراه من تبعات لذلك على الاتفاقية الثلاثية التي تجمعها بالولايات المتحدة وكندا.

وأشار وزير الاقتصاد“مارسيلو إبرارد” إلى أن الرسوم الجمركية ستضر 12 مليون مستهلك أمريكي للسيارات المكسيكية، محذرًا من موجة ارتفاع في أسعار الثلاجات والحواسيب والتلفاز والفواكه، بل وقد يواجه المستهلكون الأمريكيون ندرةً في هذه المنتجات.

وأوضحت“شينباوم” خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن المكسيك مستعدة لأي شيء قد تعلنه إدارة“ترامب”، رغم إشارتها إلى أنها تسعى لتجنب تصعيد التوترات التجارية من خلال الحوار مع الولايات المتحدة.

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