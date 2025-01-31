نقابات العمال البريطانية تطالب بتحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع احتجاج مؤيد لفلسطين

MENAFN - Palestine News )دعا قادة 15 نقابة عمالية كبرى إلى إجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة البريطانية مع احتجاج مؤيد لفلسطين في لندن يوم 18 يناير 2025، واصفين تصرفات الشرطة بأنها "قمعية وعنيفة".

وفي رسالة موجهة إلى الداخلية جيمس كارترايت وعمدة لندن صادق خان، أدان قادة النقابات استخدام قوانين النظام العام ضد المتظاهرين، مطالبين الحكومة بإلغاء ما وصفوه بـ"القوانين المناهضة للديمقراطية والمناهضة للاحتجاج" التي أُقرت في عهد الحكومة المحافظة السابقة. وتأتي هذه الدعوة بعد مطالب مماثلة من أكثر من 50 نائبًا وبرلمانيًا، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وبريطانيين من أصول فلسطينية.

تصاعد الضغط السياسي والمجتمعي

نُظم الاحتجاج من قبل تحالف فلسطين وأسفر عن اعتقال 77 شخصًا، بمن فيهم قادة بارزون وُجهت إليهم تهم بموجب قانون النظام العام. ويؤكد قادة النقابات أن مزاعم الشرطة بحدوث اضطرابات تتناقض مع الأدلة المصورة، مما قد يقوض ثقة الجمهور في إنفاذ القانون.

وجاء في الرسالة: “بصفتنا نقابيين، نحن ندرك تمامًا كيف أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، يليه ترويج روايات إعلامية زائفة، غالبًا ما يكون بمثابة ذريعة لتقويض حقوقنا الديمقراطية في التظاهر واتخاذ إجراءات نقابية. كما أننا ندرك أن الصلاحيات القمعية التي استخدمتها الشرطة يوم السبت جاءت نتيجة جهود الحكومة المحافظة السابقة لتقييد حقنا في الإضراب والاحتجاج.”

وتأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد من إرسال مجموعة برلمانية تضم أكثر من 50 نائبًا ونظيرًا من مختلف الأحزاب خطابًا مشابهًا إلى وزير الداخلية، محذرين فيه مما وصفوه بـ"الإنكار الواضح للحريات المدنية وحق الاحتجاج". كما طالب المشرعون الحكومة بإلغاء القوانين المناهضة للاحتجاج التي وصفها حزب العمال، أثناء وجوده في المعارضة، بأنها "تقوض الحريات التاريخية للاحتجاج السلمي".

اتهامات بتجاوزات الشرطة

واجهت شرطة العاصمة انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع احتجاج 18 يناير، بما في ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة و منظمة ليبرتي . واتهم منظمو الاحتجاج الشرطة بالتراجع عن اتفاق سابق يسمح بمسيرة من ساحة بي بي سي بورتلاند إلى وايتهول ، وهو مسار تم استخدامه في مظاهرات سابقة. وبدلاً من ذلك، حاولت الشرطة فرض مسار بديل زُعم أن مجلس نواب اليهود البريطانيين اقترحه عليها، وهو ما رفضه منظمو الاحتجاج. وفي النهاية، منعت الشرطة أي مسار بديل للمسيرة، وسمحت فقط بتجمع في وايتهول.

في يوم الاحتجاج، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا، وأعاقت وصول المتظاهرين إلى التجمع في عدة نقاط، كما نفذت عددًا غير معتاد من الاعتقالات. وكان من بين المعتقلين كبير منظمي الفعالية في تحالف فلسطين، وهو الشخص المسؤول عن تنسيق الاحتجاجات بالتشاور مع الشرطة. وقد تم اعتقاله بعنف إلى جانب مدير حملة التضامن مع فلسطين ، وكلاهما يواجه الآن تهماً بموجب قانون النظام العام .

كما تم استدعاء النائبين جيريمي كوربين وجون ماكدونيل ، اللذين حضرا الاحتجاج، للاستجواب من قبل الشرطة تحت طائلة التحذير.

دعوات لاتخاذ إجراءات

جاء في رسالة قادة النقابات: “المسيرات المؤيدة لفلسطين التي تعارض الإبادة الجماعية في غزة ضرورية وعاجلة. فهي ممارسة للحقوق الديمقراطية الأساسية وقد حظيت بدعم ساحق من مواطنين مسالمين يحترمون القانون. ومن المقلق للغاية أن نرى شرطة العاصمة تستخدم صلاحيات قمعية سنتها الحكومة السابقة لقمع الاحتجاج ومعاقبة المتظاهرين.”

ومع تصاعد الضغوط من النقابات العمالية والمشرعين ومنظمات حقوق الإنسان، تواجه الحكومة دعوات متزايدة لتبرير تصرفات شرطة العاصمة ومراجعة القوانين المثيرة للجدل التي سمحت بهذه الإجراءات.