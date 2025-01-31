السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة كوسوفو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم السفير حازم الخطيب، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوسوفو، خلال مراسم أقيمت يوم أمس في القصر الرئاسي في العاصمة بريشتينا.



ونقل السفير الخطيب تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، وتمنياته لشعب كوسوفو الصديق بمزيد من التقدم والنماء.



بدورها، طلبت رئيسة جمهورية كوسوفو تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، مبديةً اهتمام حكومة جمهورية كوسوفو بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارة رئيسة الجمهورية، ريجهان فونيكي، والمستشار العسكري لرئيسة الجمهورية، الجنرال سفر إيسوفي وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.