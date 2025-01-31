السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة كوسوفو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قدم السفير حازم الخطيب، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوسوفو، خلال مراسم أقيمت يوم أمس في القصر الرئاسي في العاصمة بريشتينا.
ونقل السفير الخطيب تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، وتمنياته لشعب كوسوفو الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدورها، طلبت رئيسة جمهورية كوسوفو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، مبديةً اهتمام حكومة جمهورية كوسوفو بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارة رئيسة الجمهورية، ريجهان فونيكي، والمستشار العسكري لرئيسة الجمهورية، الجنرال سفر إيسوفي وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.
MENAFN31012025000208011052ID1109153042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.