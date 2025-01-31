اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى

اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى
التاريخ
1/31/2025 7:06:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعادت امانة عمان الكبرى تشغيل الخدمات الالكترونيه بعد ايقافها مساء امس لغايات التحديث و التطوير على الانظمه التي انتهت قبل قليل.
وكانت قد اعلنت أمانة عمان الكبرى انه سيتم إيقاف الخدمات الالكترونيه للامانه اعتبارا من مساء أمس الخميس الساعه 11مساء بتاريخ 30/1/2025 لغايه يوم السبت الساعة 12 و ذلك لغايه التحديث و التطوير على الانظمه
MENAFN31012025000208011052ID1109152662
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.