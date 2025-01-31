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اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى

1/31/2025 7:06:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت امانة عمان الكبرى تشغيل الخدمات الالكترونيه بعد ايقافها مساء امس لغايات التحديث و التطوير على الانظمه التي انتهت قبل قليل.

وكانت قد اعلنت أمانة عمان الكبرى انه سيتم إيقاف الخدمات الالكترونيه للامانه اعتبارا من مساء أمس الخميس الساعه 11مساء بتاريخ 30/1/2025 لغايه يوم السبت الساعة 12 و ذلك لغايه التحديث و التطوير على الانظمه

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