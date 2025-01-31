سموتريتش: إسرائيل ستعود للمعركة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش بقيت في الحكومة بعد اقتناعي أن نتنياهو وترمب ملتزمان بإزالة حماس كقوة حاكمة من غزة.
واضاف في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست : مقتنع أن إسرائيل ستعود للمعركة بعيد انتهاء المرحلة الأولى في بداية مارس/ آذار المقبل.
واردف : المحور المعتدل في المنطقة يطلب منا خلال المناقشات المغلقة تدمير حماس تماما.
واعتبر ان صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى كارثية وخطيرة على الأمن الإسرائيلي.
MENAFN31012025000151011027ID1109151763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.