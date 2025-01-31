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سموتريتش: إسرائيل ستعود للمعركة

1/31/2025 3:01:08 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش بقيت في الحكومة بعد اقتناعي أن نتنياهو وترمب ملتزمان بإزالة حماس كقوة حاكمة من غزة.

واضاف في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست : مقتنع أن إسرائيل ستعود للمعركة بعيد انتهاء المرحلة الأولى في بداية مارس/ آذار المقبل.

واردف : المحور المعتدل في المنطقة يطلب منا خلال المناقشات المغلقة تدمير حماس تماما.

واعتبر ان صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى كارثية وخطيرة على الأمن الإسرائيلي.

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