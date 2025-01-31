مصر .. حريق ضخم يلتهم سفناً في السويس - فيديو

خبرني - اندلع حريق ضخم في منطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل وتفحم 10 مراكب صيد ولنشات سياحية.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث منتصف الليل أمس الخميس، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي امتدت لسفن أخرى.

ودفعت إدارة مكافحة الحريق بمدافع مياه عالية الضغط لمكافحة ألسنة اللهب في الحريق الهائل. وتتميز المدافع المستخدمة بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى يتجاوز 70 مترًا، ما يساعد على تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عملية الإخماد.

كما وصلت أعداد جديدة من سيارات الإطفاء إلى مكان حريق منطقة بناء السفن وعدد من سيارات الإسعاف.

في حين وصلت قيادات أمنية إلى منطقة الحريق وسط محاولات للسيطرة على توسعه.

ولم يعرف سبب الحريق حتى اللحظة.