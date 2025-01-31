مصر .. حريق ضخم يلتهم سفناً في السويس - فيديو

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - اندلع حريق ضخم في منطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل وتفحم 10 مراكب صيد ولنشات سياحية.
في التفاصيل، تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث منتصف الليل أمس الخميس، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي امتدت لسفن أخرى.
ودفعت إدارة مكافحة الحريق بمدافع مياه عالية الضغط لمكافحة ألسنة اللهب في الحريق الهائل. وتتميز المدافع المستخدمة بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى يتجاوز 70 مترًا، ما يساعد على تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عملية الإخماد.
كما وصلت أعداد جديدة من سيارات الإطفاء إلى مكان حريق منطقة بناء السفن وعدد من سيارات الإسعاف.
في حين وصلت قيادات أمنية إلى منطقة الحريق وسط محاولات للسيطرة على توسعه.
ولم يعرف سبب الحريق حتى اللحظة.
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