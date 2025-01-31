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الاحتلال يقصف البقاع

1/31/2025 2:19:30 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني – قال جيش الاحتلال انه قصف أهدافا لحزب الله في البقاع في جنوب لبنان.

وبين جيش الاحتلال : طائراتنا شنت بتوجيهات استخباراتية غارات عدة خلال الليل على أهداف لحزب الله في البقاع شرقي لبنان.

واردف : قصفنا موقعا عسكريا تحت الأرض لتطوير وتصنيع الأسلحة وبنى تحتية للعبور على الحدود السورية اللبنانية.

وتابع جيش الاحتلال : الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله التي أسقطناها أثناء توجهها نحو "إسرائيل" تعد انتهاكا لتفاهماتنا مع لبنان.

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