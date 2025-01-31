ترامب: مصر والأردن ستقبلان استقبال نازحين من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
واشنطن /PNN/ شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على أن مصر والأردن ستقبلان استقبال النازحين من غزة، على الرغم من إعلان الدولتين العربيتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع.
وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.
وعندما سُئل ترامب عن رده على الرفضين المصري والأردني وما إذا كان يفكر بفرض رسوم جمركية على البلدين لدفعهما إلى ذلك، أجاب "سيفعلون ذلك".
وقال إنه "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".
وبعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/ يناير، طرح ترامب الأسبوع الماضي خطة لما وصفه "تطهير" قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن.
وأعلن البيت الأبيض أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى زيارة نادرة لغزة هذا الأسبوع، في محاولة لدعم وقف النار الهش. كما التقى ويتكوف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
وكان السيسي، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، قال الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في القاهرة إن "ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وأكد الملك عبد الله الثاني بشكل منفصل أن "موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين".
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حذرت مصر والأردن من خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية عبر حدودهما.
MENAFN31012025000205011050ID1109151641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.