ترامب: مصر والأردن ستقبلان استقبال نازحين من غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /PNN/ شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على أن مصر والأردن ستقبلان استقبال النازحين من غزة، على الرغم من إعلان الدولتين العربيتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع.

وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.

وعندما سُئل ترامب عن رده على الرفضين المصري والأردني وما إذا كان يفكر بفرض رسوم جمركية على البلدين لدفعهما إلى ذلك، أجاب "سيفعلون ذلك".

وقال إنه "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".

وبعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/ يناير، طرح ترامب الأسبوع الماضي خطة لما وصفه "تطهير" قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن.

وأعلن البيت الأبيض أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى زيارة نادرة لغزة هذا الأسبوع، في محاولة لدعم وقف النار الهش. كما التقى ويتكوف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

وكان السيسي، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، قال الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في القاهرة إن "ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الملك عبد الله الثاني بشكل منفصل أن "موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين".

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حذرت مصر والأردن من خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية عبر حدودهما.