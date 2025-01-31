ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي دونالد بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار، التي تنتهي اليوم الجمعة، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل، وبلغ عقد نيسان الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.



وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت بنسبة 1.6 بالمئة بينما سينخفض الخام الأميركي بنسبة 2 بالمئة.



ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت بنسبة 3.6 بالمئة خلال كانون الثاني، في أفضل أداء شهري منذ حزيران، كما يتوقع أن يقفز الخام الأميركي بنسبة 2 بالمئة.