ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب
بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار، التي تنتهي اليوم الجمعة، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل، وبلغ عقد نيسان الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت بنسبة 1.6 بالمئة بينما سينخفض الخام الأميركي بنسبة 2 بالمئة.
ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت بنسبة 3.6 بالمئة خلال كانون الثاني، في أفضل أداء شهري منذ حزيران، كما يتوقع أن يقفز الخام الأميركي بنسبة 2 بالمئة.
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