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منظمة العمل الدولية: معدل البطالة العالمي عند أدنى مستوى منذ 15 عاما

1/30/2025 11:25:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 1 (كونا) -- قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو اليوم الخميس إن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عاما مسجلا ما نسبته 5 في المئة وذلك رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وذكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل أن التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلا لا سيما على الوظائف.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة حيث تسجل 13 في المئة عالميا مقارنة بـ 5 بالمئة بين البالغين مشيرا إلى وجود فجوة بين الجنسين إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8 بالمئة بينما يصل إلى (17 - 18) في المئة بين الشابات مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وأضاف أن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئا كبيرا على العمال خصوصا في الوظائف ذات الأجور المنخفضة مبينا أن نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وشدد هونغبو على أهمية الانتقال من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل أشار إلى أن 60 في المئة من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
ولفت المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل 80 - 90 في المئة من النشاط الاقتصادي في بعض الدول منخفضة الدخل لا سيما في أمريكا اللاتينية مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل مشيرا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضا عالميا خاصة من قبل القطاع العام في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودا أكبر في هذا المجال.
وشدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب أفاد هونغبو بأن الأرقام لا تزال مرتفعة حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد أن "توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف" مشيرا إلى أن القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم سوق العمل لافتا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويا (نحو 33ر5 مليار دولار) مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم هونغبو حديثه بتأكيد ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل مشددا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي. (النهاية)

ع ش / م م ج


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