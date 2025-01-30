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وكيل (التجارة): العلاقات الكويتية السعودية تجاوزت الجغرافيا لتصبح أنموذجا في التكامل الاقتصادي

1/30/2025 11:25:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم الخميس ان معرض المنتجات الوطنية السعودية الذي افتتح أمس يصب في مجرى العلاقات الكويتية - السعودية التي تجاوزت الحدود الجغرافية لتصبح أنموذجا في تكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف الناجم في كلمة ألقاها خلال زيارته المعرض في نسخته الثانية ان مثل هذا التعاون بين الشركات يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل.
وشدد على ان المنتجات السعودية الموجودة بالسوق الكويتي ليست مجرد سلع اقتصادية بل هي رمز للتعاون بين البلدين وللثقة المتبادلة وجزء لا يتجزأ من حياة المستهلك الكويتي.
من جهته قال نائب السفير السعودي لدى الكويت يحيى القحطاني في كلمة مماثلة إن المعرض الذي يعكس رؤية (المملكة 2030) يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية السعودية.
واضاف القحطاني أن المعرض يتميز بالجودة والنجاح ويبرز الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في المجالات كافة ويتجلى فيها إبداع أبناء وبنات الوطن.
وأكد أن المعرض يعزز فرص التعامل والشراكات بين الشركات السعودية والكويتية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة أواصر التواصل المتميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين.
ويستمر المعرض الذي انطلق يوم امس أربعة أيام في القاعة 4 بمعرض الكويت الدولي في مشرف ويهدف إلى تشجيع الصناعة السعودية وترويج منتجاتها وتعزيز الشراكات التجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.(النهاية)

ع خ / ط أ ب


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