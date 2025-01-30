وكيل (التجارة): العلاقات الكويتية السعودية تجاوزت الجغرافيا لتصبح أنموذجا في التكامل الاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 1 (كونا) -- قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم الخميس ان معرض
المنتجات الوطنية السعودية الذي افتتح أمس يصب في مجرى العلاقات الكويتية - السعودية التي تجاوزت الحدود الجغرافية لتصبح أنموذجا في تكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف الناجم في كلمة ألقاها خلال زيارته المعرض في نسخته الثانية ان مثل هذا التعاون بين الشركات يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل.
وشدد على ان المنتجات السعودية الموجودة بالسوق الكويتي ليست مجرد سلع اقتصادية بل هي رمز للتعاون بين البلدين وللثقة المتبادلة وجزء لا يتجزأ من حياة المستهلك الكويتي.
من جهته قال نائب السفير السعودي لدى الكويت يحيى القحطاني في كلمة مماثلة إن المعرض الذي يعكس رؤية (المملكة 2030) يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية السعودية.
واضاف القحطاني أن المعرض يتميز بالجودة والنجاح ويبرز الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في المجالات كافة ويتجلى فيها إبداع أبناء وبنات الوطن.
وأكد أن المعرض يعزز فرص التعامل والشراكات بين الشركات السعودية والكويتية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة أواصر التواصل المتميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين.
ويستمر المعرض الذي انطلق يوم امس أربعة أيام في القاعة 4 بمعرض الكويت الدولي في مشرف ويهدف إلى تشجيع الصناعة السعودية وترويج منتجاتها وتعزيز الشراكات التجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.(النهاية)
ع خ / ط أ ب
MENAFN30012025000071011013ID1109151369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.