البحرين تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حادث اصطدام طائرة ركاب ومروحية في واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 30 - 1 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الخميس عن تعاطفها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث اصطدام طائرة ركاب
بمروحية عسكرية قرب مطار (ريغان) في العاصمة واشنطن مما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين والمفقودين في نهر (بوتوماك).
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن صادق تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للمفقودين. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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