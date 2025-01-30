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البحرين تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حادث اصطدام طائرة ركاب ومروحية في واشنطن

1/30/2025 11:25:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 30 - 1 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الخميس عن تعاطفها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار (ريغان) في العاصمة واشنطن مما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين والمفقودين في نهر (بوتوماك).
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن صادق تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للمفقودين. (النهاية)

خ ن ع / م م ج


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