Friday, 31 January 2025 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن: معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3ر2 بالمئة بالربع الأخير من 2024

1/30/2025 11:25:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 1 (كونا) -– أفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس بأن
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بلغ 3ر2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون مؤشرا على نمو صحي في اقتصاد البلاد.
ووفق التقرير الذي نشره مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة فإن "الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع تعكس في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي والتي تم تعويضها جزئيا بانخفاض الاستثمار".
كما أشار إلى "انخفاض الواردات التي من شأنها خفض نسبة الناتج المحلي الإجمالي عند احتسابها".
ونوه بأن البيانات تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام بالمقارنة مع الربع الثالث الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيه "1ر3 بالمئة وهو ما يعكس في المقام الأول التراجع في الاستثمار والصادرات بالإضافة إلى انخفاض الواردات."
وقال التقرير إن مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية "ارتفع بنسبة 2ر2 في المئة في الربع الرابع مقارنة بزيادة قدرها 9ر1 في المئة في الربع الثالث".
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة "3ر2 في المئة مقارنة بزيادة قدرها 5ر1 في المئة بالربع الثالث. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 2ر2 في المئة إلى 5ر2 في المئة".
ونقل موقع (اكسيوس) عن محللين اقتصاديين قولهم إنه "على الرغم من بعض الزخم المفقود في نهاية العام لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرث اقتصادا يتوسع بمعدل صحي حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم."
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفف في النصف الثاني من العام الماضي سياسة التشديد المالي التي اتبعها في العامين السابقين عبر تخفيض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.
غير أنه منذ خفض أسعار الفائدة الأولي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تغير المشهد الاقتصادي فتباطأ التقدم في كبح التضخم وانتعش سوق العمل وهو ما دفع البنك المركزي الفيدرالي الثلاثاء الماضي إلى الإبقاء على معدلها ثابتا عند مستواها الحالي المحدد في ديسمبر الماضي والبالغ 5ر4 إلى 25ر4 نقطة مئوية.
وقبل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي في ظل ظهور مؤشرات على التوجهات الإيجابية للاقتصاد اتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف عن ذلك في صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 حتى سبتمبر 2024 قرر المجلس الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)

رس ر / م م ج


MENAFN30012025000071011013ID1109151367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث