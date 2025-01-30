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الوطني الأمريكي لسلامة النقل: نواصل التحقيق بحادث الطائرتين ولم نعثر بعد على الصندوقين الأسودين

1/30/2025 11:25:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم الخميس أنه لم يتوصل بعد إلى معرفة أسباب تحطم مروحية عسكرية أمريكية بطائرة ركاب مساء أمس في نهر قرب العاصمة واشنطن.
وقالت رئيس المجلس جينيفر هومندي إنه لم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين مضيفة "لم نسترجع بعد مسجلات بيانات الرحلة. نحن نعلم أنها هناك تحت الماء. وهذا ليس بالأمر غير المعتاد.. لقد استعدنا عدة مرات مسجلات بيانات الرحلة من تحت الماء".
وأوضحت هومندي خلال مؤتمر صحفي أن المجلس أجرى "تحقيقا شاملا في هذه المأساة برمتها وننظر إلى الحقائق حيث إن لدينا ما يقرب من 50 شخصا في مكان الحادث".
من جانبه قال العضو في المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل المكلف بالتحقيق في الحادث تود إنمان إنه من المتوقع أن يتم الكشف عن التقرير الأولي في غضون 30 يوما.
ومجلس سلامة النقل هو جهة حكومية تابعة للحكومة الفيدرالية تتولى التحقيق في حوادث النقل ومهمات ذات صلة بالسلامة ويضم خبراء في هذا المجال.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم عدم وجود ناجين من الحادث.
وكانت طائرة تابعة لشركة (أمريكان ايرلاينز) اصطدمت في الجو بمروحية (بلاك هوك) تابعة للجيش الأمريكي بينما كانت تستعد للهبوط في مطار (ريغان) الوطني ثم تحطمت في نهر (بوتوماك) القريب من المطار. (النهاية) ع س ج / م م ج

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