الوطني الأمريكي لسلامة النقل: نواصل التحقيق بحادث الطائرتين ولم نعثر بعد على الصندوقين الأسودين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم الخميس أنه لم يتوصل بعد إلى معرفة أسباب تحطم مروحية عسكرية أمريكية بطائرة ركاب
مساء أمس في نهر قرب العاصمة واشنطن.
وقالت رئيس المجلس جينيفر هومندي إنه لم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين مضيفة "لم نسترجع بعد مسجلات بيانات الرحلة. نحن نعلم أنها هناك تحت الماء. وهذا ليس بالأمر غير المعتاد.. لقد استعدنا عدة مرات مسجلات بيانات الرحلة من تحت الماء".
وأوضحت هومندي خلال مؤتمر صحفي أن المجلس أجرى "تحقيقا شاملا في هذه المأساة برمتها وننظر إلى الحقائق حيث إن لدينا ما يقرب من 50 شخصا في مكان الحادث".
من جانبه قال العضو في المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل المكلف بالتحقيق في الحادث تود إنمان إنه من المتوقع أن يتم الكشف عن التقرير الأولي في غضون 30 يوما.
ومجلس سلامة النقل هو جهة حكومية تابعة للحكومة الفيدرالية تتولى التحقيق في حوادث النقل ومهمات ذات صلة بالسلامة ويضم خبراء في هذا المجال.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم عدم وجود ناجين من الحادث.
وكانت طائرة تابعة لشركة (أمريكان ايرلاينز) اصطدمت في الجو بمروحية (بلاك هوك) تابعة للجيش الأمريكي بينما كانت تستعد للهبوط في مطار (ريغان) الوطني ثم تحطمت في نهر (بوتوماك) القريب من المطار. (النهاية) ع س ج / م م ج
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