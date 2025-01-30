الجيش التشادي يعلن استلام آخر قاعدة عسكرية وانهاء التواجد الفرنسي في البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 30 - 1 (كونا) -- أكد الجيش التشادي اليوم الخميس استلامه من طرف نظيره الفرنسي معسكر (كوسي) الذي يعتبر آخر قاعدة عسكرية فرنسية في هذا البلد معلنا في نفس الوقت انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في تشاد.
واعتبرت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان لها بالمناسبة أن "تسليم قاعدة (الرقيب أدجي كوسي) في نجامينا يضع حد نهائيا للوجود الفرنسي في تشاد طبقا لإرادة السلطات العليا في البلاد" مضيفا أن "الانسحاب كان منظما وآمنا".
وقبل الانسحاب من هذه القاعدة العسكرية كانت القوات الفرنسية قد انسحبت من قاعدة (فايا لارجو) بالشمال التشادي في 26 ديسمبر 2024 ثم انسحبت من قاعدة (أبيشي) في 11 يناير الجاري.
ويأتي هذا الانسحاب على إثر إعلان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في مطلع شهر ديسمبر الماضي في مؤتمر صحفي أن "اتفاقية التعاون العسكري بين تشاد وفرنسا تم التوقيع عليها في زمن سابق مع جهات فاعلة أخرى من كلا الجانبين وفي سياق مختلف".
وأضاف الرئيس التشادي أن "الاتفاقية ومع مرور الوقت تجاوزها الزمن ولم تعد تتوافق مع الحقائق الأمنية والجيوسياسية والاستراتيجية في عصرنا ولا مع توقعاتنا المشروعة فيما يتعلق بالتعبير الكامل عن سيادتنا".
وتجري السنغال حاليا مفاوضات بشأن انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها بحلول العام 2025 كما ينتظر أن تنسحب القوات الفرنسية كذلك من كوت ديفوار خلال السنة الجارية.
وكانت فرنسا قد سحبت قواتها بين عامي 2022 و2023 من أربع دول تشكل مستعمرات سابقة لها بناء على دعوات صادرة عنها ويتعلق الأمر بكل من النيجر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN30012025000071011013ID1109151365
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