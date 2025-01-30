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الجيش التشادي يعلن استلام آخر قاعدة عسكرية وانهاء التواجد الفرنسي في البلاد

1/30/2025 11:25:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 1 (كونا) -- أكد الجيش التشادي اليوم الخميس استلامه من طرف نظيره الفرنسي معسكر (كوسي) الذي يعتبر آخر قاعدة عسكرية فرنسية في هذا البلد معلنا في نفس الوقت انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في تشاد.
واعتبرت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان لها بالمناسبة أن "تسليم قاعدة (الرقيب أدجي كوسي) في نجامينا يضع حد نهائيا للوجود الفرنسي في تشاد طبقا لإرادة السلطات العليا في البلاد" مضيفا أن "الانسحاب كان منظما وآمنا".
وقبل الانسحاب من هذه القاعدة العسكرية كانت القوات الفرنسية قد انسحبت من قاعدة (فايا لارجو) بالشمال التشادي في 26 ديسمبر 2024 ثم انسحبت من قاعدة (أبيشي) في 11 يناير الجاري.
ويأتي هذا الانسحاب على إثر إعلان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في مطلع شهر ديسمبر الماضي في مؤتمر صحفي أن "اتفاقية التعاون العسكري بين تشاد وفرنسا تم التوقيع عليها في زمن سابق مع جهات فاعلة أخرى من كلا الجانبين وفي سياق مختلف".
وأضاف الرئيس التشادي أن "الاتفاقية ومع مرور الوقت تجاوزها الزمن ولم تعد تتوافق مع الحقائق الأمنية والجيوسياسية والاستراتيجية في عصرنا ولا مع توقعاتنا المشروعة فيما يتعلق بالتعبير الكامل عن سيادتنا".
وتجري السنغال حاليا مفاوضات بشأن انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها بحلول العام 2025 كما ينتظر أن تنسحب القوات الفرنسية كذلك من كوت ديفوار خلال السنة الجارية.
وكانت فرنسا قد سحبت قواتها بين عامي 2022 و2023 من أربع دول تشكل مستعمرات سابقة لها بناء على دعوات صادرة عنها ويتعلق الأمر بكل من النيجر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو. (النهاية)

م ر / م م ج


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