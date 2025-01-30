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رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة إثر حادث اصطدام الطائرتين

1/30/2025 11:25:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 1 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس عن خالص العزاء والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية وعموم شعبها ولذوي الضحايا خاصة إثر حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن.
كما أعربت الرابطة في بيان صحفي عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا جراء هذا الحادث المؤلم.
وكانت طائرة تابعة لشركة (امريكان ايرلاينز) اصطدمت في الجو بمروحية (بلاك هوك) تابعة للجيش الأمريكي فيما كانت تستعد للهبوط في مطار (ريغان) الوطني ثم تحطمت في نهر (بوتوماك) القريب من المطار نتج عنه أن جميع الركاب المدنيين والعسكريين ومجموعهم 67 شخصا لقوا حتفهم. (النهاية)

ف ن / م م ج


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