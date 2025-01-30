رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة إثر حادث اصطدام الطائرتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 30 - 1 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس عن خالص العزاء والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية وعموم شعبها ولذوي الضحايا خاصة إثر حادث اصطدام طائرة ركاب
بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن.
كما أعربت الرابطة في بيان صحفي عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا جراء هذا الحادث المؤلم.
وكانت طائرة تابعة لشركة (امريكان ايرلاينز) اصطدمت في الجو بمروحية (بلاك هوك) تابعة للجيش الأمريكي فيما كانت تستعد للهبوط في مطار (ريغان) الوطني ثم تحطمت في نهر (بوتوماك) القريب من المطار نتج عنه أن جميع الركاب المدنيين والعسكريين ومجموعهم 67 شخصا لقوا حتفهم. (النهاية)
ف ن / م م ج
MENAFN30012025000071011013ID1109151364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.