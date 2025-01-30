موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية عبر فيها سموه حفظه الله لفخامته عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كافة طاقاته وامكانياته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده له من نمو وتقدم وازدهار.

الكويت - سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يبعث ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية أعرب فيها سموه حفظه الله لفخامته عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية وللجمهورية العربية السورية والشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

الرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يهنئان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه منصبه.

الدوحة - أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور دمشق ويبحث مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

بغداد - رئيسا الوزراء العراقي محمد السوداني والمصري مصطفى مدبولي يشددان على رفض بغداد والقاهرة أي مشاريع أو دعوات لتهجير الفلسطينيين أو نقلهم من أرضهم.

غزة - حماس تنعى استشهاد القائد العسكري البارز محمد الضيف و4 آخرين من كبار قادتها العسكريين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

واشنطن - الاقتصاد الأمريكي يسجل تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي 2024 بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي (السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة) بمقدار 3ر2 بالمئة مقابل 1ر3 في الربع الثالث من العام ذاته.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بمراجعة فورية لسلامة قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة غداة حادث تحطم الطائرتين في العاصمة واشنطن. (النهاية) ه س ص