موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية عبر فيها سموه حفظه الله لفخامته عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كافة طاقاته وامكانياته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده له من نمو وتقدم وازدهار.
الكويت - سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يبعث ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية أعرب فيها سموه حفظه الله لفخامته عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية وللجمهورية العربية السورية والشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.
الرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يهنئان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه منصبه.
الدوحة - أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور دمشق ويبحث مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
بغداد - رئيسا الوزراء العراقي محمد السوداني والمصري مصطفى مدبولي يشددان على رفض بغداد والقاهرة أي مشاريع أو دعوات لتهجير الفلسطينيين أو نقلهم من أرضهم.
غزة - حماس تنعى استشهاد القائد العسكري البارز محمد الضيف و4 آخرين من كبار قادتها العسكريين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
واشنطن - الاقتصاد الأمريكي يسجل تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي 2024 بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي (السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة) بمقدار 3ر2 بالمئة مقابل 1ر3 في الربع الثالث من العام ذاته.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بمراجعة فورية لسلامة قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة غداة حادث تحطم الطائرتين في العاصمة واشنطن. (النهاية) ه س ص
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