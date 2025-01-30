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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف العنف في ميانمار وضمان وصول المساعدات

1/30/2025 11:25:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- أدان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليل الخميس جميع أشكال العنف في ميانمار ودعا إلى وقفها واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
ودعا الأمين العام في بيان له كل أطراف النزاع في ميانمار إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التحريض على العنف والتوترات وضمان وصول المساعدات الانسانية للمتضررين.
وقال انه "بعد مرور أربع سنوات على سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار واعتقال أعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في 1 فبراير 2021 لا تزال الأوضاع في البلاد تتدهور مع زيادة كبيرة في عدد المحتاجين إلى المساعدات".
وأعرب عن قلقه من إعلان الجيش عزمه إجراء انتخابات في ظل تصاعد القتال بما في ذلك القصف الجوي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان دون تهيئة الظروف التي تتيح لشعب ميانمار ممارسة حقوقه السياسية بحرية وأمان.
وأشار إلى أن أكثر من 9ر19 مليون شخص في ميانمار أي ما يتعدى ثلث السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مقارنة بمليون شخص فقط قبل استيلاء الجيش على السلطة قبل أربع سنوات.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية بما يتيح للأمم المتحدة وشركائها مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الأساسية.
وجدد غوتيريش دعوته إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة لإنهاء الأعمال العدائية ومساعدة شعب ميانمار في التقدم نحو انتقال ديمقراطي شامل والعودة إلى الحكم المدني.
كما حث دول المنطقة على توفير الحماية والأمان للنازحين الفارين من النزاع والاضطهاد داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للدول المستضيفة للاجئين من ميانمار بما في ذلك بنغلاديش.
وأكد الأمين العام أن أي مستقبل مستدام لميانمار يجب أن يضمن الأمن والمساءلة والفرص لجميع مجتمعاتها بما في ذلك أقلية الروهينغا ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والتمييز والتهميش بجميع أشكاله. وجدد التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم شعب ميانمار في هذه الجهود.
من جهته قال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان ان المبعوثة الخاصة للأمين العام جولي بيشوب تواصل انخراطها مع كافة الأطراف المعنية بالتنسيق الوثيق مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سبيل التوصل إلى حل تقوده ميانمار للأزمة.(النهاية)

ا م م / ه س ص


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