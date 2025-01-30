مناقصة لإنشاء شاطئ عام وممشى كرزكان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬18‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للقيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬لمشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬وممشى‭ ‬كرزكان،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬و827‭ ‬ألفا‭ ‬و940‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة JAHECON ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و559‭ ‬ألفا‭ ‬و300‭ ‬دينار‭.‬

تعتزم‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الشواطئ‭ ‬الساحلية‭ ‬لبناء‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬وممشى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كرزكان،‭ ‬يتكون‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬وممشى‭ ‬مع‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬وملعب‭ ‬وخدمات‭ ‬راحة‭ ‬ومقاهٍ‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وغيرها،‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬12 , 332‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كرزكان‭ ‬مجمع‭ ‬1027‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬لتعيين‭ ‬مكاتب‭ ‬محاماة‭ ‬دولية‭ ‬متكاملة‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬فرشفيلدز‭ ‬بروكهوس‭ ‬درينجر‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و674‭ ‬ألفا‭ ‬و450‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أدلشو‭ ‬جودارد‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬و540‭ ‬دينارا‭. ‬والمناقصة‭ ‬تشمل‭ ‬شراء‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ (‬2‭) ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الخدمات‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وتشكيلها‭. ‬