مناقصة لإنشاء شاطئ عام وممشى كرزكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 18 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الأشغال للقيام بالأعمال الإنشائية لمشروع شاطئ وممشى كرزكان، وتقدمت شركة المؤيد للمقاولات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 5 ملايين و827 ألفا و940 دينارا، بينما تقدمت شركة JAHECON بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون و559 ألفا و300 دينار.
تعتزم حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الأشغال تعيين شركة مقاولات ذات خبرة في بناء الشواطئ الساحلية لبناء شاطئ عام جديد وممشى في منطقة كرزكان، يتكون المشروع من شاطئ وممشى مع مساحات خضراء وملعب وخدمات راحة ومقاهٍ ومحلات تجارية ومواقف السيارات وغيرها، تبلغ مساحة قطعة الأرض 12 , 332 مترا مربعا وتقع في منطقة كرزكان مجمع 1027 في المحافظة الشمالية. كما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها مجموعة طيران الخليج، لتعيين مكاتب محاماة دولية متكاملة الخدمات، وتقدمت شركة فرشفيلدز بروكهوس درينجر بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 4 ملايين و674 ألفا و450 دينارا، بينما تقدمت شركة أدلشو جودارد بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 7 آلاف و540 دينارا. والمناقصة تشمل شراء الخدمات القانونية العامة من اثنين (2) على الأقل من مكاتب المحاماة الدولية ذات الخدمات الكاملة التي سيتم تعيينها في لجنة مكاتب المحاماة التابعة لمجموعة طيران الخليج وتشكيلها.
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