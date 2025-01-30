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شركة البحرين الوطنية للتأمين تعلن استقالة رئيس العمليات

1/30/2025 11:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬ bni ‭) ‬استقالة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬المعراج‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

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