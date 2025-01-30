شركة البحرين الوطنية للتأمين تعلن استقالة رئيس العمليات

شركة البحرين الوطنية للتأمين تعلن استقالة رئيس العمليات
التاريخ
1/30/2025 11:24:57 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت شركة البحرين الوطنية للتأمين ( bni ) استقالة محمد صلاح المعراج من منصب رئيس العمليات، وذلك اعتبارًا من 30 يناير 2025.
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