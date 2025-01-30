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وزير الثقافة الرواشدة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

1/30/2025 11:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة: إن "ثمة علاقة وثيقة بين الاستراتيجية الثقافية والأمن الوطني، مشيرا إلى أن الهوية الأردنية ناجزة ومكتملة ونامية تقوم على وثوابت وطنية راسخة عززها الهاشميون، وقادرة على استيعاب التحديث.
وأضاف أن الدولة تضطلع بكل أركانها بمسؤولة تنمية الانتماء الوطني، وزرع قيم المواطنة والحرية والعدالة وحب العمل والإخلاص التي من شأنها أن تشكل الحاضنة الثقافية، والمحفز، والحامي لتماسك المجتمع وترجمة خطط الدولة التنموية".

الرواشدة في محاضرة بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الخميس، بعنوان: "السياسة الدفاعية والتخطيط الاستراتيجي العسكري" للدارسين في دورة الدفاع 22 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 8 بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أكد أن مسؤولية إيجاد استراتيجية للدولة في المجال الثقافي تقع على الجهة الرسمية المعنية بهذا الشأن، وهي وزارة الثقافة، وهي تحتفظ بالدور القيادي المنظم، والإشراف والمتابعة والتقييم.

وبين الرواشدة أن الثقافة هي محرك أساس للإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة ومحرك للإنتاج الذي يمثل رافعة عجلة الإنتاج، لافتا أنه لتحقيق التكامل بين الثقافة والأمن، ينبغي تبني رؤية شاملة تربط بين الموروث الثقافي والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة. وتتطلب هذه الرؤية مجموعة من التوصيات العملية التي تُوظف الثقافة كعنصر فاعل في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على جميع استفسارات وأسئلة الحضور.

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