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محافظة: الملك صنع أنموذجا للوطن المستقر

1/30/2025 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تقدير الأسرة التربوية إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قطاع التعليم الذي يساهم في بناء الأجيال ونهضة الأمم وخدمة الإنسانية.
جاء ذلك خلال رعاية محافظة أمس الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الثالث والستين، بحضور الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة وعدد من أبناء الأسرة التربوية.
وأضاف الدكتور محافظة إن الأسرة التربوية باعتبارها جزءًا من أسرتنا الأردنية الكبيرة تقدّر عاليًا القيادة الرشيدة.
وبين أن عيد ميلاد القائد محطة نستذكر من خلالها بكل فخر واعتزاز إنجازات جلالته على الصعيد الوطني والقومي والدولي، وجهوده التي صنعت من الأردن أنموذجًا لوطن مستقر وواحة أمن وأمان وملاذًا للجميع، وطنًا منيعًا يواصل منذ قرن من الزمان مسيرة الإصلاح والبناء رغم التحديات التي واجهها، ورغم الحروب التي اشتعلت بجواره أكثر من مرّة، والإبادة التي واجهها الأشقاء في غزّة، إلّا أنّ جلالته وقف والأردن صامدا ومدافعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس التي تعد رمزا للأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أنه يتزامن هذا العام عيد ميلاد القائد وذكرى الإسراء والمعراج ليذكرنا بالارتباط التاريخي بين الهاشميين وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وجهود جلالته المتواصلة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده الكبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، حيث التحم الأردنيون مع قائدهم بكل ضمير حي يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وهبّوا لإيصال المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة.
كما أكد الدكتور محافظة أن تواجد جلالة القائد بشكل دائم بين أبناء شعبه هو أنموذج للقائد القريب وللأب الحاني، فقد حرص جلالته على الالتقاء بالمواطنين في محافظاتهم للاطلاع على أوضاعهم والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية من خلال تقديم العديد من المبادرات الملكية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وتحسين أحوال المواطنين.
واستذكر الزيارات الملكية السامية التي قام بها جلالته في ربوع الوطن وآخرها كان قبل أسبوع إلى قرية الملاحة التي قدّم خلالها 400 وحدة سكنية حديثة لأهالي المنطقة، مبينًا أنّ هذه اللقاءات تؤكد العلاقة المميزة والفريدة بين القيادة والشعب، والقائمة على نهج ملكي هاشمي يتسم بالحرص والمتابعة الحثيثة لأحوال المواطنين في أرجاء الوطن وبذل الغالي والنفيس للنهوض بواقعهم وإسعادهم.
وأضاف إن الأسرة التربوية تجدد في الذكرى السنوية لميلاد القائد، كما جميع النشامى والنشميات من أبناء هذا الوطن العزيز، العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، يملؤنا الفخر والعزم والتصميم على مواصلة مسيرة الخير والبناء بكل ثقة وهمة عالية من أجل إعلاء بنيان هذا الوطن وتعزيز مكانته.
وأشار إلى أن الأسرة الأردنية الواحدة تحتفل في هذا اليوم بكل مشاعر المحبة والاعتزاز وبكل معاني الفخر والولاء بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبداله الثاني ابن الحسين، وهي تضيء مشعلًا جديدًا وأملًا متجددًا يمنح لدروب وطننا أنوارًا ساطعة تشخص بأبصارنا عاليًا نحو الإنجازات الوطنية الكبيرة التي تحققت بجهود وكفاح قائدنا المفدّى من أجل نهضة الأردن وازدهاره وتمكين عُرى الشخصية الأردنية العربية الإسلامية المتسامحة والمُحبة للعدل والسلام والفخورة بهويتها الوطنية وتاريخ دولتها الحديثة التي تجاوزت المائة عام من العطاء والثبات.
وافتتح الدكتور محافظة خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، المعرض الفني لصور جلالة الملك.
واشتملت فعاليات الحفل على قصائد شعرية وطنية، ومغناة“بعيدك يا سيدي” أدتها مرشدات وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى فقرة فنية أدتها الفرقة الموسيقية لوزارة التربية والتعليم.

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