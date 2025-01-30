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الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وأوروبا برعاية وجهود ملكية

1/30/2025 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أ. د محمد مصالحة


وقّعت في بروكسل اتفاقية شراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تمثّل انطلاقة قوية في مسار العلاقات بين الجانبين، خصوصاً بهذه الظروف التي يواجه فيها الأردن نوعاً من الضغوط الأمريكية، لربط مساعدات واشنطن للأردن، بتهجير فلسطينيين من غزة إليه وإلى مصر.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة، تبلغ قيمة المساعدات الأوروبية (٣) مليار يورو، أيّ ضعف المساعدات الأمريكية التي علّقتها الإدارة الجديدة لمدة (٩٠) يوماً، قبل إعلان ترامب طلباته الغريبة!

تكمن غرابة هذا الطلب، بتجاهل عدة حقائق تتعلق بدبلوماسية العلاقات بين الدول، وقضية الشعب الفلسطيني، وهي:

١. تضحية هذا الشعب بمئات الألوف من أبنائه منذ عام ٤٨، لبناء دولته وتحقيق استقلاله.

٢. يرفض الشعب الفلسطيني ترك منطقة سكناه إلى منطقة أخرى، حتى في داخل غزة.

٣. الأجدر أن تحترم الإدارة الأمريكية، وهي الراعية لتوقيع معاهدة السلام، ما ورد في مادتها الثانية، فقرة (٦)، والتي تحظر أيّ تحريك قسري للسكان، يؤثر على الطرف الآخر، وهذا ما تحمله معاني ودلالات هذا النص، بعدم دفع الفلسطينيين من أيّ جهة للهجرة الى الأردن.

٤. يكمُن جوهر المقترح الأمريكي بتنفيذ المخطّط الصهيوني القديم المتجدّد، بالاستحواذ على الأرض الفلسطينية، ووهبها للاحتلال، وهو ما يُفقد واشنطن دورها كراعي ووسيط لحل النزاع في المنطقة منذ عام ١٩٩١.

لقد آن الأوان أن يتوقف الأردن عن الاعتماد على المساعدات الأجنبية، على قلّتها، حتى لا يُستغل ذلك من قِبَل المانحين ومنظمات التمويل الدولية، وقيامهم بفرض شروط أو إملاءات تتعارض مع مصالح الأردن الوطنية.

وإذا ما ربطنا البادرة الأوروبية بموجباتها، فهي تأتِ للتقدير الأوروبي لدور القيادة الأردنية والأردن، كعامل استقرار في الإقليم، وضرورة تمكينه لتجاوز آثار الحرب واللجوء على مدى السنوات الأخيرة.

كما عكست البادرة، إمتعاظ أوروبا من الطروحات الأمريكية بشأن السيطرة على غرينلاند، وهي أرض تابعة للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما أنّها تعتبر وقفة أوروبية إلى جانب الأردن بعد زيارة جلالة الملك الى بروكسل، عاصمة الاتحاد.

يُذكر أنّ عدداً من الدول الأوروبية، كانت قد أعربت عن انتقادها ومعارضتها لتهجير الفلسطينيين.

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