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بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الثلاثاء المقبل

1/30/2025 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- أعلن المستشار الإعلامي والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الخميس، أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستطلق صباح يوم الأحد المقبل الموافق 2 شباط موقعها الإلكتروني محدثا بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية القبول الموحد للدورة التكميلية، وأهمها التخصصات، المطروحة، حيث بلغ عدد هذه التخصصات 600 تخصص موزعة ما بين مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، إضافة لتخصصات القبول المباشر، في حين تم تجميد 182 تخصصًا بسبب تجاوز الطاقات الاستيعابية، حيث لن يتم طرحها على قبول الفصل الدراسي الثاني.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس، ستبدأ اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل، الموافق، 4 شباط، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء يوم السبت الموافق 8 شباط، أما مرحلة الدبلوم المتوسط، فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 5 شباط، وتنتهي حتى الساعة الثانية عشر ليلا من مساء الأحد الموافق 9 شباط.
وأوضح الخطيب، أن الأعداد التي سيتم قبولها في مرحلة البكالوريوس بلغت 16688طالبًا وطالبة، وبلغ العدد الذي سيتم قبوله في البرنامج العادي "التنافسي" لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية، إضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية 2899 طالبًا وطالبة.
وأشار إلى أنه سيتم قبول 490 طالبًا وطالبة في تخصصات القبول المباشر في تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك. -(بترا)

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