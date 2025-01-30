بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلن المستشار الإعلامي والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الخميس، أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستطلق صباح يوم الأحد المقبل الموافق 2 شباط موقعها الإلكتروني محدثا بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية القبول الموحد للدورة التكميلية، وأهمها التخصصات، المطروحة، حيث بلغ عدد هذه التخصصات 600 تخصص موزعة ما بين مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، إضافة لتخصصات القبول المباشر، في حين تم تجميد 182 تخصصًا بسبب تجاوز الطاقات الاستيعابية، حيث لن يتم طرحها على قبول الفصل الدراسي الثاني.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس، ستبدأ اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل، الموافق، 4 شباط، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء يوم السبت الموافق 8 شباط، أما مرحلة الدبلوم المتوسط، فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 5 شباط، وتنتهي حتى الساعة الثانية عشر ليلا من مساء الأحد الموافق 9 شباط.
وأوضح الخطيب، أن الأعداد التي سيتم قبولها في مرحلة البكالوريوس بلغت 16688طالبًا وطالبة، وبلغ العدد الذي سيتم قبوله في البرنامج العادي "التنافسي" لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية، إضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية 2899 طالبًا وطالبة.
وأشار إلى أنه سيتم قبول 490 طالبًا وطالبة في تخصصات القبول المباشر في تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك. -(بترا)
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