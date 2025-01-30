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ترامب يصرح بشأن حادث المروحية والطائرة

1/30/2025 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم وجود ناجين من حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار رونالد ريغان خارج العاصمة واشنطن.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي، الخميس، أن طائرة الركاب كانت في مسارها وتهبط دون أي مشاكل، لكن المروحية العسكرية كانت على الارتفاع والمسار الخطأ لسبب غير معروف.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة في المروحية العسكرية كانوا في المسار الخطأ وأن الحادث تسبب فيه طيار المروحية، مشيرا إلى أن برج المراقبة أعطى تحذيرا متأخرا جدا للمروحية، وأن التحقيقات ستظهر التفاصيل كافة.

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، وصف الرئيس الأميركي الحادث بأنه "مأساة كبيرة"، مضيفا "لسوء الحظ لم يكن هناك ناجون".

ولفت إلى أن الطائرة كانت تحمل ركابا من جنسيات مختلفة، معظمهم مواطنون روس، وأنه على اتصال مع الدول المعنية بهؤلاء الركاب.

مدة التحقيق
من جهته، قال عضو في المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إن المحققين في أسباب تحطم الطائرة يستهدفون تقديم تقرير أولي بالنتائج التي يتوصلون إليها في غضون 30 يوما.

وقال جيه تود إنمان، عضو المجلس، في مؤتمر صحفي "نعتزم تقديم تقرير أولي في غضون 30 يوما، وسيصدر التقرير النهائي بمجرد انتهائنا من جميع أعمال التحقيق وتقصي الحقائق".

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية ذكرت أن "طائرة تجارية من طراز "بومباردييه سي آر جي 700" اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية من طراز سيكورسكي إتش-60 أثناء اقترابها من المدرج رقم 33 في مطار رونالد ريغان، حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي".

وأوضحت الإدارة أن الطائرة التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" كانت قد أقلعت من كانساس وسط الولايات المتحدة.

وكان على متن الطائرة 60 راكبا وطاقم مكون من 4 أفراد، فيما كانت المروحية التابعة للجيش الأميركي تقل 3 جنود.

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