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من هو وزير الداخلية الأميركية الجديد؟

1/30/2025 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تعيين دوغ بورغوم وزيرًا للداخلية، بعد أن اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.
وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 79 صوتًا مقابل رفض 18.

وبورغوم، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، هو ملياردير متخصص في صناعة البرمجيات، نشأ في مجتمع زراعي صغير في ولاية نورث داكوتا.

وشغل منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الغنية بالنفط لولايتين، وأطلق حملة رئاسية في 2023، لكنه انسحب بعد أشهر وسرعان ما أيد ترامب.

كما اختار ترامب بورغوم لرئاسة المجلس الوطني للطاقة الجديد الذي يهدف إلى تحقيق "الهيمنة على الطاقة" الأميركية.

وسيتاح له أيضًا مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو أمر غير مسبوق لوزير داخلية.

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