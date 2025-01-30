النصر يودع تاليسكا

(MENAFN
- Al Watan)
ودع النصراويون البرازيلي إندرسون تاليسكا، بعدما وافقت إدارة النادي على بيع عقده لفنربخشه التركي.
وشارك البرازيلي (30 عاماً) في 19 مباراة
مع النصر هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.
وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري
التركي بقميص بشكتاش، حيث سجل 37 هدفاً وصنع 14، في 80 مباراة.
وكان اللاعب البرازيلي قدم للنصر مطلع موسم 2021، في صفقة
كلفت العالمي نحو 31.3 مليون ريال (8 ملايين يورو).
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