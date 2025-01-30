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النصر يودع تاليسكا

1/30/2025 11:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) ودع النصراويون البرازيلي إندرسون تاليسكا، بعدما وافقت إدارة النادي على بيع عقده لفنربخشه التركي.
وشارك البرازيلي (30 عاماً) في 19 مباراة مع النصر هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.
وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بشكتاش، حيث سجل 37 هدفاً وصنع 14، في 80 مباراة.
وكان اللاعب البرازيلي قدم للنصر مطلع موسم 2021، في صفقة كلفت العالمي نحو 31.3 مليون ريال (8 ملايين يورو).

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