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الخطة الوطنية لمكافحة التلوث.. حماية واستجابة وبيئة بحرية آمنة - جريدة الوطن السعودية

1/30/2025 11:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يأتي إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، لتتوافق مع السياسة العامة للمملكة في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه، وفي نقل الزيت والمواد الضارة الأخرى، التي تقضي بالحد من الأضرار على البيئة والصحة والاقتصاد الناجمة عن ذلك.
3 مستويات
وفقًا للموسوعة السعودية الرقمية ((سعوديبيديا))، فإن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، تهدف لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث، بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة إقليميًا ودوليًا، كما تهدف إلى الوفاء بالتزامات السعودية، التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية، وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة، تكون السعودية طرفًا فيها.
وتحدد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في مادتها الثالثة ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة، وهي عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي.
عمليات الاستجابة
تتفرع الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إلى مسارين، وهما مسار خطط المناطق: ويضطلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالسعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، ومسار الخطط المحلية: ويختص بالخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.
وتسند مختلف الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى: المركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات العلاقة، التي لها أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية.
موارد متاحة
يباشر المركز الوطني للأرصاد 7 مهام رئيسية تتمثل في تنسيق أنشطة جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث، بناءً على ترتيبات مسبقة يتفق عليها بين المركز وهذه الجهات، وكذلك عمليات المسح والرصد والمراقبة بالاستعانة بوزارة الطاقة، وبالهيئة العامة للموانئ، وبالمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود، للمسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية السعودية، باستخدام موارد مالية متاحة في ميزانية الخطة. ويتولى المركز أيضًا إلزام جميع الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية توفير الحماية اللازمة لمنشآتها، وللقوى البشرية، وللمعدات، وبشمل ذلك أيضًا إلزام الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، على أن يتولى المركز الوطني للأرصاد مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.
وتلزم الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، والتخلص من الزيت، إذ يتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع، ومن المخلفات الملوثة به، بالتشاور مع الجهات المعنية، ويتولى أيضًا إجراء دراسات علمية مناسبة، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وطنية.
إجراءات التنفيذ
تعتمد إجراءات التنفيذ التي تتخذ للاستجابة لحوادث التلوث على عوامل عدة، مثل: حجم الحادث، وموقعه، ونوعية المادة الملوثة، وتتخذ الإجراءات حسب الترتيب الآتي:
1. الإبلاغ: إذ تتولى الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لها أنشطة بحرية -مثل: حرس الحدود، والقوات البحرية الملكية، وشركات صيد الأسماك، وقادة الطائرات، وغيرهم- مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يشاهدونه.
2. التقويم: وفيه تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الحالة، ويتضمن: تصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، وأخيرًا اتخاذ إجراءات لازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.
3. الاحتواء وإجراءات الوقاية: وفيه يتخذ مسؤولو الاستجابة عدة إجراءات، منها: تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار حادثة التلوث، وأخيرًا استخدام المواد المشتتة.
4. عمليات التنظيف والتخلص: إذ يتعين على مسؤولي الاستجابة إذا استدعى الأمر استخدام وسائل مناسبة، مثل: الكاشطات، والمواد الماصة، والجرافات، وغيرها من الوسائل، مسترشدين في ذلك بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، على أن تتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.
5. التوثيق: إذ يتعين على لجنة عمليات المنطقة من خلال مسؤولي الاستجابة جمع المعلومات والوثائق اللازمة، لتحديد الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة. ويشمل التوثيق: الصور، والأفلام، والسجلات الميدانية، والتقارير، والعينات، وغير ذلك.
حالات طارئة
تمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة من اعتمادات يخصصها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانية الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يختص به حسب الخطة.
من خطط المناطق والخطط المحلية
01 خطة المنطقة
نظام للمسح والرصد والمراقبة للكشف والإبلاغ عن حالات التلوث
نظام استنفار لجنة عمليات المنطقة.
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة في المنطقة.
تحديد الجهات المحلية المساعدة ذات العلاقة بعمليات الاستجابة للتلوث
حصر الإمكانات المتوفرة للاستجابة لحوادث التلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات فيما يتعلق بالمعدات والقوى البشرية
حصر المنشآت الحساسة التي تستخدم مياه البحر والمناطق ذات الحساسية البيئية
حصر المصادر المحتملة للتلوث وتقدير أكبر كمية محتملة من الزيت من كل مصدر.
02 الخطط المحلية
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة للتلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعدات.
الإجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالجهات ذات العلاقة.

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