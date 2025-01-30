الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن نادي الدحيل القطري عن انضمام المغربي الدولي حكيم زياش لصفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من غلطة سراي التركي.
وقال النادي في بيان رسمي: "فضل اللاعب العرض المقدم من جانب نادي الدحيل على العروض الاحترافية المقدمة له، وإدارة النادي ترحب بالأسد المغربي المخضرم حكيم زياش في صفوف الطوفان وتتمنى له مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات".
وقام اللاعب بتوقيع العقد في حضور خليفة خميس السليطي نائب رئيس النادي بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح.
وأضاف البيان: "يعد التعاقد مع اللاعب إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده بدأها في عام 2015، بالإضافة للعب ضمن صفوف أندية تشيلسي وأياكس وتفينتي وهيرينفين وأخيرا مع غلطة سراي قبل الانضمام إلى الدحيل".
ويحتل الدحيل المركز الأول في ترتيب الدوري القطري برصيد 29نقطة.
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