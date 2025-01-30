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الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش

1/30/2025 7:23:24 PM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن نادي الدحيل القطري عن انضمام المغربي الدولي حكيم زياش لصفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من غلطة سراي التركي.

وقال النادي في بيان رسمي: "فضل اللاعب العرض المقدم من جانب نادي الدحيل على العروض الاحترافية المقدمة له، وإدارة النادي ترحب بالأسد المغربي المخضرم حكيم زياش في صفوف الطوفان وتتمنى له مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات".

وقام اللاعب بتوقيع العقد في حضور خليفة خميس السليطي نائب رئيس النادي بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وأضاف البيان: "يعد التعاقد مع اللاعب إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده بدأها في عام 2015، بالإضافة للعب ضمن صفوف أندية تشيلسي وأياكس وتفينتي وهيرينفين وأخيرا مع غلطة سراي قبل الانضمام إلى الدحيل".

ويحتل الدحيل المركز الأول في ترتيب الدوري القطري برصيد 29نقطة.

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