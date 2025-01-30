مبعوث ترمب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما

مبعوث ترمب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما
التاريخ
1/30/2025 7:23:24 PM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 أعوام إلى 15 عاما.
وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".
MENAFN30012025000151011027ID1109151125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.