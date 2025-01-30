مبعوث ترمب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما

خبرني - قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 أعوام إلى 15 عاما.

وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".