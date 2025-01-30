طلاب ((الأهلية)) يحلقون نحو مهرجان طيران الإمارات للآداب للمشاركة في برنامجهم للشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يمثل‭ ‬وفد‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثقافي‭ ‬والفكري‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الإعلام‭ ‬وهم‭: ‬مؤمل‭ ‬عقيل‭ ‬ميرزا،‭ ‬حسين‭ ‬الزاكي،‭ ‬ريم‭ ‬البناء،‭ ‬وآمنة‭ ‬عرّاد،‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬يرافقهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعارف‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الفكرية‭ ‬والثقافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتعميق‭ ‬فهمهم‭ ‬للمفاهيم‭ ‬الثقافية‭ ‬والفكرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دولي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭. ‬

ونوهت‭ ‬عبدالنبي‭ ‬بمهرجان‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬للآداب‭ ‬بوصفه‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأدبية‭ ‬المتألقة‭ ‬عالميا،‭ ‬حيث‭ ‬يستقطب‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والمفكرين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأدب،‭ ‬والإعلام،‭ ‬والفنون،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬الفكرية‭ ‬والبحثية‭. ‬

كلمات دالة