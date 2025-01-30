طلاب ((الأهلية)) يحلقون نحو مهرجان طيران الإمارات للآداب للمشاركة في برنامجهم للشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزام الجامعة الأهلية بتعزيز مهارات طلبتها وتوسيع آفاقهم الثقافية على الصعيد الدولي، يشارك عدد من طلبة الإعلام والعلاقات العامة في النسخة الثانية من البرنامج الدولي للشباب، الذي يُنظّم ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025 في دبي، في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير.
يمثل وفد الجامعة في هذا الحدث الثقافي والفكري 4 من طلبة الإعلام وهم: مؤمل عقيل ميرزا، حسين الزاكي، ريم البناء، وآمنة عرّاد، الذين يشاركون في برنامج يضم أكثر من 150 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء العالم، فيما يرافقهم في هذه الفعالية رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الدكتورة زينب عبدالنبي، ويعدّ هذا الحدث فرصة قيمة لتبادل المعارف والاطلاع على التجارب الفكرية والثقافية من خلال الأنشطة العلمية التي يتضمنها.
بدورها، أكدت الدكتورة زينب عبدالنبي أهمية هذه الفعالية في تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية والإعلامية، معتبرةً أن المشاركة في هذا البرنامج تشكل فرصة استثنائية لتعميق فهمهم للمفاهيم الثقافية والفكرية على مستوى دولي، بما يعود بالفائدة على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
ونوهت عبدالنبي بمهرجان طيران الإمارات للآداب بوصفه واحدا من الفعاليات الأدبية المتألقة عالميا، حيث يستقطب عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والخبراء من العديد من دول العالم، مما يجعل منه منصة مثالية لتطوير مهارات الطلاب في مجالات الأدب، والإعلام، والفنون، وتوسيع آفاقهم الفكرية والبحثية.
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