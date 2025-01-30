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رغم تحفظ الإسكان والبلدياتمرافق الشورى توافق على اقتراح بقانون لترميم البيوت الآيلة للسقوط مجانا

1/30/2025 7:14:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارتي‭ ‬الإسكان‭ ‬والبلديات،‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ترميم‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬بدون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬طبقًا‭ ‬للشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأحد‭ ‬القادم،‭ ‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬رضا‭ ‬منفردي،‭ ‬جمال‭ ‬فخرو،‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي،‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬دخلًا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬اللائق‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬بدون‭ ‬مقابل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الآمن‭ ‬لهم‭ ‬ولأسرهم،‭ ‬وتلبية‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬لهم‭ ‬مراعاةً‭ ‬لظروفهم‭ ‬المادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمعيشية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الترميم‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬البناء،‭ ‬بإصلاحها‭ ‬وترميمها‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬بنائها‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬العقارية‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هدم‭ ‬وترميم‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬2700‭ ‬بيت‭ ‬آيل‭ ‬للسقوط،‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ ‬للترميم‭ ‬إلى‭ ‬8080‭ ‬عائلة‭ ‬بحرينية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬تحفظ‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬يفي‭ ‬بالأغراض‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬إليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المطروح،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬تنسيق‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المذكور‭.‬

وأشار‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للوزارة‭ ‬جهودًا‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬المنازل‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬التي‭ ‬يستوفي‭ ‬مقدمو‭ ‬طلباتها‭ ‬الشروط‭ ‬المحددة،‭ ‬وأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقابل‭ ‬مادي‭. ‬

كلمات دالة

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