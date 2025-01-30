وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمشتل‭ ‬رأس‭ ‬سند‭ ‬لنبات‭ ‬القرم‭ ‬أمس‭ ‬واطلاع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم،‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬مستجدات‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬أسهمتا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استزراع‭ ‬نبات‭ ‬القرم‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفريق‭ ‬الوطني‭ ‬لاستزراع‭ ‬نبات‭ ‬القرم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬قرم‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المشروع‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬البيئية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفها‭ ‬الوطني‭ ‬بمضاعفة‭ ‬أعداد‭ ‬أشجار‭ ‬القرم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وأساليب‭ ‬الاستزراع‭ ‬المستدامة‭.‬‮ ‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬البيئي‭ ‬الرائد،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البيئية‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬الاستزراع‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬الساحلية،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬البيئية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وزيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيخة‭ ‬سالم‭ ‬الظاهري،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬البيئة‭ - ‬أبوظبي،‭ ‬اهتمام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وإمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬المطلق‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬البيئي،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬جيداً‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم،‭ ‬لذلك‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البيئة‭ - ‬أبوظبي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مكانة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬هذه‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬القيمة،‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬17600‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الإمارة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬منا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬وزراعة‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬الـ27‭ ‬مليون‭ ‬شجرة‭ ‬باستخدام‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إيماناً‭ ‬منا‭ ‬بضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬ترسي‭ ‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬البيئي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‮ ‬‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لأجيالنا‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

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