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توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الخدمات الطبية الملكية وشركة ((سيمنز)) العالمية المتخصصة بالأجهزة الطبية

1/30/2025 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬سيمنز‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الطبية‭.. ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬برئاسة‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لحضور‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الخمسين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الصحة‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬عرب‭ ‬هيلث‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تدشين‭ ‬جهاز‭ ‬ NAEOTOM ‭ ‬ Alpha ‭ ‬ PCCT ‭ ‬للتصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ - ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والأحدث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصوير،‭ ‬وحيث‭ ‬سيكون‭ ‬المركز‭ ‬مرجعًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التشخيصية،‭ ‬والعلاجية‭ ‬والتدريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج،‭ ‬والسيد‭ ‬فيفك‭ ‬كانادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‮»‬‭ ‬لشركة‭ ‬سيمنز‭ ‬الطبية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬‮«‬عرب‭ ‬هيلث‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬استثمار‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لخدمة‭ ‬علاجية‭ ‬وصحية‭ ‬متكاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأولويات،‭ ‬وترجمة‭ ‬واقعية‭ ‬للجهود‭ ‬المكثفة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المريض‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬ NAEOTOM ‭ ‬ Alpha ‭ ‬ PCCT ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توفيره‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬المحوسب،‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬منظومات‭ ‬المستشفيات‭ ‬العسكرية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬أحدث‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬قدرته‭ ‬الفائقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأحدث‭ ‬المتطلبات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬العالية‭ ‬الجودة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬ليدخل‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬القلب‭ ‬وتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬متطورة‭ ‬للقلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬من‭ ‬خلاله‭. ‬

وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالدقة‭ ‬والسرعة‭ ‬وبأقل‭ ‬مستوى‭ ‬أشعة‭ ‬ونسبة‭ ‬صبغة،‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬غير‭ ‬التداخلي‭ ‬بدون‭ ‬القسطرة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التداخلية‭/ ‬القسطرة،‭ ‬وسهولة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬العلاجية‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬

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