توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الخدمات الطبية الملكية وشركة ((سيمنز)) العالمية المتخصصة بالأجهزة الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تم في دبي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الخدمات الطبية الملكية، وشركة «سيمنز» العالمية المتخصصة بالأجهزة الطبية.. وذلك على هامش زيارة وفد من الخدمات الطبية الملكية برئاسة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية ورئيس اللجنة العليا للعلاج بالخارج لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور فعاليات الدورة الخمسين لمؤتمر ومعرض الصحة العربي «عرب هيلث».
ويأتي توقيع الاتفاقية بمناسبة تدشين جهاز NAEOTOM Alpha PCCT للتصوير المقطعي مؤخرًا في الخدمات الطبية الملكية - مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والأحدث في مجال التصوير، وحيث سيكون المركز مرجعًا رئيسيًا لتوفير الخدمات التشخيصية، والعلاجية والتدريبية من خلال هذا الجهاز في المنطقة.
وقد وقع الاتفاقية العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية ورئيس اللجنة العليا للعلاج بالخارج، والسيد فيفك كانادي الرئيس التنفيذي «الشرق الأوسط وإفريقيا» لشركة سيمنز الطبية، وذلك خلال اجتماع أقيم في «عرب هيلث».
وبهذه المناسبة، قال العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إن استثمار أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية لخدمة علاجية وصحية متكاملة لمعالجة مرضى القلب وغيرها من الأمراض بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية هو من الأولويات، وترجمة واقعية للجهود المكثفة للحفاظ على صحة المريض.
الجدير بالذكر أن جهاز التصوير المقطعي NAEOTOM Alpha PCCT الذي تم توفيره في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب هو الأفضل في تكنولوجيا التصوير المقطعي المحوسب، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل منظومات المستشفيات العسكرية بقوة دفاع البحرين في مصاف أحدث المراكز الطبية عالية المستوى إقليميًا ودوليًا، وقد أثبت قدرته الفائقة في مجال رعاية مرضى القلب في مملكة البحرين بأحدث المتطلبات التشخيصية والعلاجية العالية الجودة، وفقًا للمعايير العالمية، ليدخل بذلك في عصر جديد من الدقة الهائلة في تصوير القلب وتقديم رعاية متطورة للقلب والأوعية الدموية من خلاله.
وتتميز هذه التقنية الجديدة بالدقة والسرعة وبأقل مستوى أشعة ونسبة صبغة، وهي تعمل على التشخيص غير التداخلي بدون القسطرة للكشف عن أمراض القلب، مما له الأثر الإيجابي في تقليل الإجراءات التداخلية/ القسطرة، وسهولة اتخاذ القرارات العلاجية الفعالة في الوقت المناسب.
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