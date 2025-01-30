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لتلافي شبهة عدم الدستوريةصياغة شورية توافقية مع الحكومة لتشديد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

1/30/2025 7:14:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

توافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬قانونية‭ ‬جديدة‭ ‬توافقية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لنصي‭ ‬مادتين‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬لتلافي‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬شابت‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية‭ ‬للنصوص‭ ‬التي‭ ‬تمسكت‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭.‬

ويواصل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬الأول‭ ‬للجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتعديل‭ ‬مادتين‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬تتضمن‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬مثل‭ ‬استراق‭ ‬السمع،‭ ‬أو‭ ‬اختلاس‭ ‬النظر،‭ ‬أو‭ ‬التقاط‭ ‬الصور،‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬المحادثات‭. ‬فيما‭ ‬تتضمن‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬محددة‭ ‬هي‭ ‬فض‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬استراق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬محادثة‭ ‬تليفونية‭.‬

وتمت‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ (‬370‭) ‬لتصبح‭: ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬انتهك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬ارتكب‭ ‬أحد‭ ‬الأفعال‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬أو‭ ‬بغير‭ ‬رضاء‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭: (‬1‭) ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬أو‭ ‬اختلس‭ ‬النظر‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬كانت‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬خاص‭. (‬2‭) ‬التقط‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬فيلما‭ ‬لشخص‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬خاص‭. (‬3‭) ‬سجل‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬محادثة‭ ‬خاصة‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬خاص‭. (‬4‭) ‬أعد‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬محادثة‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬فيلما‭ ‬لشخص‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬أو‭ ‬نقله‭ ‬مزيفا‭. (‬5‭) ‬نقل‭ ‬أخبارا‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬تتصل‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬نقلها‭ ‬الإساءة‭ ‬إليهم‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭. (‬6‭) ‬التقط‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬صورا‭ ‬أو‭ ‬أفلاما‭ ‬للمصابين‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭.‬

فإذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬الأفعال‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬أعلاه‭ (‬1‭ ‬و2‭ ‬و3‭) ‬أثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬مسمع‭ ‬ومرأى‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاجتماع‭ ‬فإن‭ ‬رضاء‭ ‬هؤلاء‭ ‬يكون‭ ‬مفترضا‭.‬

ويعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬إذا‭ ‬اقترنت‭ ‬الأفعال‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الآتي‭: ‬النشر‭ ‬بإحدى‭ ‬طرق‭ ‬العلانية‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬كانت،‭ ‬أمورا‭ ‬ماسة‭ ‬بالعرض‭.‬

وإذا‭ ‬اجتمع‭ ‬الظرفان‭ ‬السابقان‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬اتفقت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬الصياغة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬372‭) ‬بإضافة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬أو‭ ‬المحادثة‭ ‬التلفونية‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬‮«‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فض‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه،‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬محادثة‭ ‬تلفونية‭. ‬ويعاقب‭ ‬الجاني‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المحادثة‭ ‬التلفونية‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬إذنه،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬بالغير‮»‬‭.‬

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