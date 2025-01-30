إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخل‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أونروا‭) ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بضمّ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حماس،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تعرقل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الوكالة‭ ‬الحيوية‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وستمنع‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفي‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬كما‭ ‬سيمنع‭ ‬التواصل‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

وتقدّم‭ ‬الأونروا‭ ‬الدعم‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تعرّضت‭ ‬لاتهامات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بتقويض‭ ‬الأمن‭. ‬

وارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الاتهامات‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ديفيد‭ ‬مينسر‭ ‬لصحفيين‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‮»‬‭. ‬

وتضطلع‭ ‬مكاتب‭ ‬الأونروا‭ ‬وموظفوها‭ ‬بدور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬عموما،‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬خصوصا‭. ‬

وأنشئت‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬1949‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬أصدرته‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عقب‭ ‬حرب‭ ‬1948،‭ ‬أول‭ ‬حرب‭ ‬عربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اندلعت‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭. ‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬التماسا‭ ‬تقدّم‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬عدالة‮»‬‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬الوكالة‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حجج‭ ‬الطرفين،‭ ‬لم‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬الإلغاء‭ ‬المطلوب‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬نشاط‭ ‬الأونروا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السيادية‭ ‬لدولة‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحظر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يهودا‭ ‬والسامرة‭ (‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭) ‬وقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ولكن‭ ‬سيطبّق‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وحيث‭ ‬يوجد‭ ‬مقرّ‭ ‬ميداني‭ ‬لعمليات‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وردّا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة،‭ ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬عدالة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تتجاهل‭ ‬العواقب‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‮»‬‭. ‬

ولقيت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنها‭ ‬أثارت‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬وكذلك‭ ‬حلفاء‭ ‬لواشنطن‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬النرويجية‭ ‬منح‭ ‬مساعدة‭ ‬بقيمة‭ ‬275‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ (‬24‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للوكالة‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬النرويجي‭ ‬إسبن‭ ‬بارث‭ ‬ايدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬حلّ‭ ‬الدمار‭ ‬بغزة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الأونروا‭ ‬ضرورية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المأساوي‭ ‬جدّا‭ ‬لفلسطين‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬فعليا‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬تركيا‭ ‬الخطوة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬و«تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬والضم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالقوة‭ ‬من‭ ‬أرضهم‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬إنها‭ ‬أدخلت‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

وطالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬يؤسفني‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وأطلب‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التراجع‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬المفوّض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬فاعتبر‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬يضرّ‭ ‬بالفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭: ‬‮«‬الهجوم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الأونروا‭ ‬يضرّ‭ ‬بحياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومستقبلهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬إنه‭ ‬يقوض‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬ويعرّض‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬