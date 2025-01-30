Friday, 31 January 2025 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا

1/30/2025 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخل‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أونروا‭) ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بضمّ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حماس،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تعرقل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الوكالة‭ ‬الحيوية‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وستمنع‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفي‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬كما‭ ‬سيمنع‭ ‬التواصل‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

وتقدّم‭ ‬الأونروا‭ ‬الدعم‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تعرّضت‭ ‬لاتهامات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بتقويض‭ ‬الأمن‭. ‬

وارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الاتهامات‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ديفيد‭ ‬مينسر‭ ‬لصحفيين‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‮»‬‭. ‬

وتضطلع‭ ‬مكاتب‭ ‬الأونروا‭ ‬وموظفوها‭ ‬بدور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬عموما،‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬خصوصا‭. ‬

وأنشئت‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬1949‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬أصدرته‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عقب‭ ‬حرب‭ ‬1948،‭ ‬أول‭ ‬حرب‭ ‬عربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اندلعت‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭. ‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬التماسا‭ ‬تقدّم‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬عدالة‮»‬‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬الوكالة‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حجج‭ ‬الطرفين،‭ ‬لم‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬الإلغاء‭ ‬المطلوب‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬نشاط‭ ‬الأونروا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السيادية‭ ‬لدولة‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحظر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يهودا‭ ‬والسامرة‭ (‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭) ‬وقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ولكن‭ ‬سيطبّق‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وحيث‭ ‬يوجد‭ ‬مقرّ‭ ‬ميداني‭ ‬لعمليات‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وردّا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة،‭ ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬عدالة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تتجاهل‭ ‬العواقب‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‮»‬‭. ‬

ولقيت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنها‭ ‬أثارت‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬وكذلك‭ ‬حلفاء‭ ‬لواشنطن‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬النرويجية‭ ‬منح‭ ‬مساعدة‭ ‬بقيمة‭ ‬275‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ (‬24‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للوكالة‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬النرويجي‭ ‬إسبن‭ ‬بارث‭ ‬ايدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬حلّ‭ ‬الدمار‭ ‬بغزة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الأونروا‭ ‬ضرورية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المأساوي‭ ‬جدّا‭ ‬لفلسطين‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬فعليا‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬تركيا‭ ‬الخطوة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬و«تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬والضم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالقوة‭ ‬من‭ ‬أرضهم‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬إنها‭ ‬أدخلت‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

وطالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬يؤسفني‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وأطلب‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التراجع‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬المفوّض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬فاعتبر‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬يضرّ‭ ‬بالفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭: ‬‮«‬الهجوم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الأونروا‭ ‬يضرّ‭ ‬بحياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومستقبلهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬إنه‭ ‬يقوض‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬ويعرّض‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

MENAFN30012025000055011008ID1109151091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث